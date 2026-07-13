За Александър Кадиев най-важната роля е не тази на сцената или пред камерата - а тази на баща. Актьорът често е споделял колко силна е връзката с дъщеря му Катерина и говори с огромна любов за своето малко момиче.

„Не мога да живея без нея!“ е едно от най-емоционалните признания, които Кадиев е правил за Кати. За него връзката между баща и дъщеря е специална и вярва, че един родител трябва да показва на детето си света – не само с думи, а и чрез преживявания.

И точно това прави Александър – превръща времето с Кати в поредица от незабравими моменти. Двамата често пътуват в далечни страни и откриват нови култури. Сред местата, които са посетили, са Южна Корея, Япония, Франция и други любопитни дестинации.

За тях това е начин да изградят още по-силна и здрава връзка. Преживяванията ги сплотяват и ги правят истински приятели.

А още по-ценно е, че двамата умеят да открият магията и в малките моменти. И дори едно обикновено пътуване из града може да се превърне в специален спомен - като вчерашното им приключение по софийските улици с открит автомобил, насред лятната буря.

„С Катинка така ги разбираме нещата…“ , пише емоционално Сашо към видеото, което споделя. Двамата са в открит автомобил, който се носи из мокрите улици на града – дъждът и вятърът развяват косите им, звучи силна музика, а усмивката не слиза от лицата им.

Кати, седнала смело на предната седалка, не се плаши нито от лошото време, нито от високите скорости. Напротив, тя искрено се смее и забавлява.

За някои ситуацията може и да е леко безразсъдна. Но зад това наглед обикновено забавление се вижда едно дете, което расте с усещането, че има до себе си подкрепящ баща, който с готовност му показва света. А Александър неведнъж е доказвал, че е отдаден родител, поднасящ най-големия подарък на дъщеря си - време, внимание и любов.

Вероятно с толкова много любов Сашо ще обгради и бъдещия си наследник. Той и настоящата му съпруга Ивелина са в щастливо очакване на своя син.

Още за щастливото събитие - вижте видеото:

