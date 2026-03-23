Само преди броени дни София се превърна в сцена на истински балкански музикален спектакъл, след като рамките на 18 и 19 март 2026 г. сръбската звезда Цеца Ражнатович изнесе два концерта в столичен клуб, които събитията предизвикаха огромен интерес и се превърнаха в най-обсъжданите за годината досега.

Любопитни ли сте обаче какво носи със себе си емблематичната певица Цеца Ражнатович? Благодарение на самата нея хвърляме поглед към съдържанието на дамската й чанта - от борда на частния си самолет тя позволи на феновете си да надникнат към най-важните артикули, с които не се разделя в ежедневието си.

Разгледайте по-долу списък със задължителните вещи, които съпътстват Цеца, когато е на път.

Международен паспорт

Телефон

Друг телефон

Мокри кърпички

Крем за ръце

Бонбони за гърло

Диоптрични очила за четене

Диоптрични очила за далекогледство: „Имам астигматизъм и малко недовиждам наблизо и надалече“, споделя самата певица във видеото.

Балсам за устни

Огледалце с надпис "Ceca"

Кърпичка за почистване на очила

Червило

Парфюм „Moon Glory Harmonist“

Молив за очи

