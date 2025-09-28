Благой Георгиев, известен с прозвището си Джизъса, добави още една важна духовна роля към живота си. Той стана кръстник на малката Теа.

Светото Кръщение на момиченцето е било изпълнено с много емоция. А той й пожела това да бъде една от многото „Божии благословии“. Благо сподели емоционални кадри и сърдечни пожелания от светото тайнство в своя Instagram профил.

Благо Георгиев в нова роля

Благо Георгиев отново успя да привлече вниманието, този път с повод, изпълнен с много емоция и духовност. Бившият футболист, който винаги е демонстрирал силна вяра и отдаденост на християнските ценности, официално влезе в ролята на кръстник. Георгиев публикува кадри от Светото Кръщение в личния си профил в социалните мрежи, споделяйки част от вълнуващия момент със своите последователи.

Благословия за малката Теа

Георгиев публикува кадри, на които се вижда как държи малката Теа на ръце в църквата. Той публикува снимки и с родителите й. бившият футболист не скри вълнението и гордостта си от това, че е станал кръстник.

„Бъди Благословена с много щастие и здраве!!!!“, пише той.

Благо Георгиев е облечен в спортно-елегантен сив костюм. До него на една от снимките е и настоящата му приятелка, облечена в елегантна бяла дантелена рокля.

Джизъса има опит с грижата и отглеждането на деца. Той е баща на четири от три различни жени.

Дъщеря Йоана и син Давид — от гимнастичката Христина Витанова.

Син Елай — от Есмер Омерова.

Син Благой-младши — от Златка Райкова.

Настоящата му връзка е с Мария-Луиза. В ефира на предаването „Преди обед“ Благой направи публично признание за новата си любов, като каза, че тя му е показала какво означава да обичаш истинск, и че се надява тя да бъде последната жена в живота му.

