Ник Райнър е обвинен в извършване на предумишлено убийство след смъртта на родителите си - актьора и режисьор Роб Райнър и съпругата му, фотографката Мишел Райнър, съобщи агенция ДПА.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман, е посочил, че все още не е взето решение дали прокуратурата ще иска смъртно наказание по делото.

Роб Райнър, на 78 години, и Мишел Сингър Райнър, на 68 години, бяха открити мъртви с видими прободни рани в дома си в квартал Брентууд, Лос Анджелис, в неделя.

Техният 32-годишен син Ник е бил арестуван няколко часа по-късно, на около 23 километра от местопрестъплението, и задържан под стража. Той се намира в ареста без право на гаранция. Ник не се е явил в съда във вторник, както се очакваше, поради неуточнени здравословни причини, според неговия адвокат Алън Джаксън.

„Загубата на Роб и Мишел Райнър е отвъд трагичното и ние ще се посветим на това да изправим техния убиец пред правосъдието. Обвиненията срещу него предвиждат максимално наказание доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание", каза Хохман, цитиран от ДПА.

Райнър е един от най-плодовитите режисьори в Холивуд, а творчеството му включва някои от най-запомнящите се филми от 80-те и 90-те години, сред които „Доблестни мъже“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Принцесата булка“.

Ник е работил с баща си по филма от 2016 г. Being Charlie, който е свободно вдъхновен от опита му със зависимости и участието му в различни рехабилитационни програми, пише още БТА.

В интервю за американско списание Ник обяснява, че филмът не е за него самия; въпреки това части от историята са преживявания, които той е имал лично, включително многократното му включване в програми за рехабилитация през тийнейджърските години, както и собствените му опит с прекарване на „седмици“ на улицата, след като е отказал да се върне в рехабилитационния център.

Почит и съболезнования към семейство Райнър изразиха редица известни личности, сред които бившият президент на САЩ Барак Обама, бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси и певецът Елтън Джон, който участва в продължението на псевдодокументалния филм от 1984 г. Spinal Tap - Spinal Tap II: The End Continues, излязъл през септември тази година.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама каза, че тя и съпругът ѝ Барак са планирали да се видят с двойката в нощта, когато са били убити и нарече загиналите „едни от най-почтените и смели хора, които човек може да познава.“

Коментарите ѝ идват след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува семейство Райнър и заяви, че смъртта им е била политически мотивирана.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп определи Роб Райнър като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец, допълва още ДПА.

