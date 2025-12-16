Ник Райнър - един от синовете на Роб Райнър, бе арестуван по обвинение в убийство, след като американският режисьор и съпругата му бяха открити мъртви в дома им в Лос Анджелис, предаде Ройтерс, цитирайки полицейски източник.

Ник Райнър е задържан в арест в окръг Лос Анджелис, като му е определена гаранция от 4 милиона щатски долара. Арестуван е по обвинение в убийство, посочи служител на шерифското управление на окръга.

Полицията откри телата на Роб Райнър и съпругата му в дома им в квартал Бренуд на 14 декември. Жертвите са идентифицирани като 78-годишния Роб Райнър и 68-годишната му съпруга Мишел. Местните медии съобщават, че и двамата са имали прободни рани.

Кметицата на Лос Анджелис Карън Бас определи загубата като „опустошителна за нашия град и страната“, като отбеляза, че творчеството и активностите на Райнър са обогатили американската култура и са подобрили живота на много хора. Тя припомни борбата на режисьора за социална и икономическа справедливост.

Снимка: Getty Images

Като актьор Роб Райнър е най-известен с ролята на Майк „Мийтхед“ Стивик – либералния зет в телевизионния сериал All in the Family, която му донася две награди „Еми“ за поддържаща мъжка роля, припомня Ройтерс.

Като режисьор той има дълга и успешна кариера в Холивуд. Сред първите му филми е комедията This Is Spinal Tap (1984), която добива статут на класика. Райнър режисира и драмата „Остани до мен“ (1986), романтичната комедия „Когато Хари срещна Сали“ (1989), детския филм „Принцесата булка“ (1987), психологическия трилър „Мизъри“ (1990) и съдебната драма „Доблестни мъже“ (1992). През тази година Райнър промотира Spinal Tap II: The End Continues.

Снимка: Getty Images

Съпругата на режисьора Мишел Райнър бе фотограф, нейна е снимката на корицата на книгата Trump: The Art of the Deal (1987).

Роб Райнър, син на покойния комедиен сценарист и актьор Карл Райнър, подкрепяше кандидата за президент на Демократическата партия Джон Кери през 2004 г. и се противопоставяше на опитите за забрана на еднополовите бракове в Калифорния през 2008 г., припомня Ройтерс.

Снимка: Getty Images

Първият брак на Райнър е с актрисата и продуцент Пени Маршал, с която имат осиновено дете. След това той се жени за Мишел Сингър, с която имат три деца - двама синове (Ник и Джейк) и една дъщеря (Роми).

Снимка: Getty Images

