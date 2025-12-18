Ник Райнър, обвинен в убийството на баща си, американския режисьор Роб Райнър, и майка си, фотографката Мишел Сингър Райнър, се изправи за първи път пред съд в Лос Анджелис, предадоха световните осведомителни агенции.

Тридесет и седем годишният Райнър, срещу когото са повдигнати две обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства, се яви в съдебната зала на кратко заседание, щателно проследено от медиите.
       
По-младият син на двойката, който от тийнейджърска възраст е зависим от наркотици, трябва да се яви отново пред съда на 7 януари, за да пледира виновен или невинен. 

Адвокатът на Ник Райнър каза в сряда пред медиите, че случаят трябва да бъде разгледан със "сдържаност и достойнство", определяйки го като "опустошителна трагедия, сполетяла семейство Райнър".  
       
"В този случай има множество сложни и сериозни въпроси. Те трябва да бъдат разгледани задълбочено", добави той.

Снимка: Getty Images


       
В съобщение, публикувано в сряда, Джейк и Роми Райнър определиха смъртта на родителите си като "ужасяваща и опустошителна". "Думите не могат да опишат невъобразимата болка, която изпитваме във всеки един момент", добавиха те, като поискаха правото им на неприкосновеност да бъде спазено в този момент. 

Ник Райнър рискува доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртно наказание. Прокурорът на окръг Лос Анджелис Нейтън Хокман каза, че все още не е решил дали ще поиска смъртно наказание, добавяйки, че ще вземе предвид желанията на семейството на жертвите.

Снимка: Getty Images


       
"Съдебните дела, в които са замесени членове на едно и също семейство, са сред най-трудните и сърцераздирателни случаи, с които се сблъсква тази прокуратура, поради интимния и често брутален характер на въпросните престъпления", каза прокурорът.

Малко след встъпването си в длъжност през 2019 г. губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм наложи мораториум върху екзекуциите, но смъртното наказание не е официално отменено. 
       
Роб Райнър, режисьор на филма "Когато Хари срещна Сали", беше открит мъртъв в неделя следобед до съпругата си в дома им в Брентуд, Калифорния.

Снимка: Getty Images

Синът им Ник е бил задържан в неделя вечерта и поставен под арест без право на освобождаване под гаранция.

Според обвинението 78-годишният Роб Райнър и 68-годишната му съпруга са били намушкани многократно, според обвинението.
       
Ден по-рано Ник Райнър е провалил партито за края на годината, на което е бил поканен заедно с родителите си според американските медии. Синът и бащата са се скарали жестоко, посочва "Ню Йорк таймс".

Ник, едно от трите деца на двойката (Роб Райнър има още едно дете от първия си брак), периодично е живял при родителите си и е говорил открито за своята наркомания. По време на участието си в подкаст той е казал, че е преминал 18 курса на детоксикация през юношеските си години.

Вдъхновен от собствения си опит, той е съавтор на филма на баща си "Да бъдеш Чарли" (Being Charlie, 2015), който разказва за трудното възстановяване на син на известни личности, провален от наркотиците.

Снимка: Getty Images


       
Еклектичен режисьор и ангажиран гражданин, Роб Райнър има дълга кариера в Холивуд като актьор и режисьор. Извън киното той е бил близък до демократите и яростен критик на Доналд Тръмп.
       
В понеделник президентът на САЩ приписа убийството на режисьора на неговата "яростна" антитръмпистка позиция, което предизвика възмущение дори в консервативния лагер.

