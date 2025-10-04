Есента е вече тук. И носи своето очарование – свещи с аромат на тиквен пай, вкус на ябълки, топли облекла в наситени цветове. Освен естественото усещане за ново начало, което всеки сезон носи, есента е и особено подходящо време за изграждане на по-здравословни навици – заради т.нар. „ефект на новото начало“.

Той представлява възможността да отворим нова страница - да оставим миналото зад себе си и да се насочим към нови цели и промени. Често се свързва с дати, които бележат нов период от време като Нова година, рожден ден, понеделник.

„Ефектът на новото начало“ е особено актуален през есента, защото е свързан с асоциацията между сезона и новата учебната година. Дори след като завършим училище, той продължава да ни влияе подсъзнателно.

И още нещо - макар и като възрастни вече да не се радваме на истинска лятна ваканция, все пак през горещия сезон всеки от нас забавя темпото, пътува и се наслаждава на по-дългите, топли дни. Скъсяването на дните и захлаждането бележи края на летните дейности - нещо, което може да ни подтикне да започнем проекти, които сме отлагали.

И ако не знаем откъде да започнем, може да опитаме някои от следните практични начини, които ще ми помогнат да превърнем прехода към есента в свое лично прераждане.

Определяне на ценностите и приоритетите

Това може да изглежда като съставяне на списък с нещата, които са важни за нас - как да прилагаме новите си навици и какви граници да поставим предварително. В крайна сметка именно ценностите определят посоката на нашите решения.

Снимка: iStock

Поддържане на връзките

Връзките с хората около нас са изключително важни, особено когато дните станат по-къси и времето по-мрачно. Един начин да поддържаме добри отношения е като организираме месечна вечеря на принципа „всеки носи нещо“ със съседите, например. Или като създадем група за разходки с приятели или забавни киновечери.

Повече движение

Стремежът към повече физическа активност често е цел, запазена за новогодишните обещания. Но няма нужда да чакаме толкова, а да започнем още в началото на есента - с 20-минутна разходка сутрин или малко преди залез. Така ще се насладим на чист въздух и ще се възползваме от дневната светлина, която ще помогне при сезонните промени в настроението.

Снимка: iStock

Нови умения

Ако имаме желание да усвоим ново умение или да възродим старо, есента е идеалното време за това. Много курсове започват именно в този период – които освен, че ще ни научат на нещо, са и начин да създадем нови приятелства с хора със сходни интереси.

Във видеото вижте още полезни съвети за това как да посрещнем и да се подготвим за есента:

