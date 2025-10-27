Мотивацията на служителите е решаващ фактор за успеха на всяка компания. Без ангажирани хора устойчивият растеж и продуктивност са трудни за постигане. Идънред България дава на бизнеса надеждни инструменти за по-висока продуктивност, по-ниско текучество и по-силна корпоративна култура. Какво представляват решенията на Идънред?

Идънред предлага гъвкави решения под формата на различни придобивки за служители. Те обхващат финансовата стабилност, благополучието и мотивацията. Сред основните продукти на компанията са:

Електронни ваучери за храна по Наредба №7 – напълно освободени от данъци и осигуровки, както за работдателите, така и за служителите в определен лимит. Фирмите спестяват приблизително до 1278 лв. годишно на служител чрез тях;

Хартиени ваучери за храна по Наредба №11 – подходящи за специфични условия на труд и определени групи служители;

Хартиени подаръчни ваучери и Edenred Mastercard предплатени карти – за стимулиране на служители по повод празници, постижения или кампании.

Предимства за работодатели и служители

Внедряването на стимулите, предлагани от Идънред, носи реални ползи както за фирмите, така и за техните екипи. Най-важните предимства могат да се обобщят така:

1. За работодатели:

подобряване на имиджа и привличане на ценни кадри;

намаляване на текучеството и оптимизиране на фирмените разходи;

лесно управление на придобивките.

2. За служители:

удобно използване в над 13 000 търговски обекта в страната.

усещане за признание и сигурност;

допълнителен стимул за висока продуктивност.

Тези предимства ясно показват, че Идънред е не просто инструмент за социални придобивки, а стратегическо решение за изграждане на стабилна връзка между бизнеса и служителите. Когато и двете страни печелят, резултатът е устойчива ангажираност и по-силна корпоративна култура.

Персонализация

Решенията на Идънред България са създадени с мисъл за различните нужди на служителите и спецификите на всяка организация. Независимо дали става въпрос за ваучери за храна, подаръчни ваучери или карти, компаниите могат да изградят персонализирана програма за мотивация, която отговаря на профила на техния екип.

Гъвкавостта при избор на тип и стойност на придобивките позволява на работодателите да създадат усещане за индивидуален подход и признание. Това води до по-висока ангажираност, удовлетвореност и задържане на служителите в дългосрочен план.

Консултации и подкрепа

Идънред не предлага просто услуга, а партньорство. Експертите помагат при определяне на правилната стратегия за мотивация и адаптиране на придобивките при промени в организацията.

Така компаниите получават устойчиво решение, което повишава мотивацията на служителите и подобрява работната среда.

Мотивацията на служителите с помощта на Идънред е стратегически инструмент, който обединява социални придобивки, персонализирани решения и експертни консултации. По този начин се помага да се изграждат лоялни, продуктивни и ангажирани екипи.

