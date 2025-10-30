Френският композитор, мултиинструменталист и визионер Ян Тиерсен (Yann Tiersen), създател на едни от най-разпознаваемите и емоционални филмови саундтраци на нашето време - „Невероятната съдба на Амели Пулен“, както и на „Сбогом, Ленин!“, ще изнесе първия си клубен концерт в България на 2 март 2026 г. в Sofia Live Club по покана на Sofia Live Fest.

Ян Тиерсен пристига с новия си проект “Rathlin from a Distance | The Liquid Hour” - завладяващ солов концерт за пиано и електроника, в който музикантът отново прекрачва границите между класика, експериментален минимализъм и емоционална електроника.

В епоха на климатична криза, Ян Тиерсен променя представата за турнето и поставя под въпрос капиталистическите норми, върху които музикалната индустрия е изградена. През последните години той предприема самостоятелни пътувания из Европа, от Брест до Талин, без екип и без излишен комфорт, само с кучето си за компания. Шофира с ограничена скорост, спи в градини на хора, които го приютяват, и отказва всички типични изисквания на звездите - хотели, кетъринг, гримьорни.

Част от неговата мисия е и плаването с платноходката Ninnog, с която вече е обиколил Ирландия, Фарьорските острови, Шотландия, Шетланд, Уелс и Корнуол, а през лятото на 2025 г. добави и Арктика към този маршрут. Там, в откритото море, далеч от шума и тежестта на света, Ян Тиерсеннамира вдъхновение за новата си музика.

Албумът Rathlin from a Distance съдържа осем пиано композиции, вдъхновени от тези плавания, медитации върху природата и човека. Ян Тиерсен споделя: “Има нещо преобразяващо в това да си в морето. Далеч от шума и тежестта на света, оставаш само с първичните сили на природата и със себе си”.

Той описва музиката си като „карта към себе си“, водеща до онази същност, която често се губи под натиска на обществени очаквания.

„Това е зов към свързване, към уязвимост и към намиране на утеха в автентичността, която идва, когато се изправиш срещу силите около себе си и в себе си“, казва Ян Тиерсен.

Втората част на проекта, The Liquid Hour, е контрапункт – енергичен електронен поток, в който се преплитат психеделични ритми, ярост и надежда. Звукът на съпротивата срещу системите, които задушават света, и зов за ново начало – по-чисто, по-свободно, по-човешко.

Концертът на Ян Тиерсен в Sofia Live Club обещава да бъде не просто музикално преживяване, а интимна среща с артист, който създава изкуство отвъд формите и жанровете – с честност, уязвимост и дълбока връзка с природата и човешката душа.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com и мрежата на Eventim и партньорските каси. Врати: 18.30 ч. Начало: 20 ч.

