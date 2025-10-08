На 10 и 11 октомври Синеморец ще бъде домакин на първото издание на мултижанровия международен музикален фестивал Tales of Sinemoria, който поставя акцент върху нови музикални открития от България и чужбина. Събитието, което ще се проведе на три сцени, се организира от фондация Tales of Sinemoria в партньорство с Община Царево, бар „Кораба“, „Котката“ и „Време е за теб“

Tales of Sinemoria е вдъхновен от taste making фестивалите - формат, популярен в много европейски страни, но все още слабо застъпен в България. Вместо да разчита на познати имена, фестивалът привлича с атмосфера, локация и селекция от нови артисти и музикални проекти, които тепърва ще оформят звуковата картина на бъдещето. Фокусът е върху откритието, а не върху очакваното - Tales of Sinemoria кани публиката да преживее нещо ново и различно, в едно от най-магичните места по българското Черноморие.

В програмата са включени 12 концерта с участието на изпълнители от България, Кипър, Босна и други страни, които скоро ще бъдат обявени. Сред потвърдените до момента артисти са Triple Trio (България) - новият проект на световния бийтбокс шампион Скилър, Mono & The Stereos (България) - млада банда, която комбинира фолк и рок с влияния от инди и кънтри, и Della (Кипър) - мултидисциплинарен изпълнител, чиято музика съчетава инди рок, електронни елементи и тъмни, кинематографични звукови пейзажи.

“Амбицията ни е Tales of Sinemoria да се утвърди като пространство за нови музикални открития и автентични преживявания, свързани с музика и общността. Вярваме, че Синеморец е точното място за нова музика, споделени моменти и смислено преживяване, далеч от шума на големия град.“, споделя Ния Петрова, част от екипа на фондация Tales of Sinemoria

Основните цели на фестивала са да даде сцена на нови изпълнители и проекти, които заслужават по-широка видимост, да изведе културните събития извън големия град и да представя артисти и стилове, които ще оформят вкусовете на утрешния ден. Организаторите заявяват ясен ангажимент към устойчивото развитие и опазването на природната и културната среда в Синеморец - морски град със своя собствена идентичност и вдъхновяваща атмосфера.

Входът за Tales of Sinemoria е свободен, а всички са добре дошли да станат част от това ново музикално начало. Повече информация и актуални новини можете да откриете в официалното Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/1971014593689339/

За проекта: Проектът „Създаване на музикален фестивал Tales of Sinemoria и осигуряване на достъп до висококачествен културен продукт извън градските региони“ - договор BG-RRP-11.020-0194-C01 по „Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ BG-RRP-11.020) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента Следващо поколение ЕС (NextGenerationEU).

