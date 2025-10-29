Лоши новини за любителите на колбаси и преработено месо - според ново изследване дори малки количества могат да увеличат риска от редица хронични заболявания. Един сандвич с шунка или салам за закуска може да звучи безобидно за повечето хора, но всъщност може да доведе до диабет, коронарна болест на сърцето или рак на дебелото черво, пише FitBook.

Новото проучване поставя преработеното месо на прицел

От години специалистите подозират, че консумацията на колбаси и други пребработени месни продукти е свързана с повишен риск от хронични болести. Но колко силна е тази връзка – и дали дори малки количества могат да навредят – досега не беше напълно ясно.

Екип от изследователи, ръководен от Демевоз Хайле от Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) към Университета на Вашингтон, решава да даде точен отговор.

Снимка: iStock

Дори една наденица на ден може да е прекалено много

Резултатите показват, че дори минимални ежедневни количества преработено месо са свързани с повишаване на риска от заболяване – и това важи за всички гореспоменати анализирани категории.

Особено тревожно според авторите на изследването е, че рискът расте постоянно с увеличаване на количеството, но най-рязко именно при ниска, но всекидневна консумация на преработено месо – тоест при количества, които мнозина смятат за безобидни. Или казано просто: дори една наденица дневно вече е прекалено много. Изследването е рецензирано и публикувано в престижното списание Nature Medicine.

Колко наденица яде българинът?

Средногодишно един човек в България консумира 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене, 20 литра прясно мляко, 28 кг кисело мляко. Данните са за 2024 г. Но какво е положението с преработеното месо?

Майките често приготвят сандвичи за децата си вкъщи или за училище.

Саламена пръчица или друг вид колбас може да е избор за бърз снак.

Това е изборът и когато става дума за мезе на масата, когато имаме гости или роднини.



Българинът консумира 58 кг месо и месни произведения.

Какво значи това?

Оказва се, че дори минимални количества колбаси, безалкохолни напитки и трансмазнини могат да повишат риска от три от най-разпространените хронични заболявания в света. Особено тревожно е, че най-рязкото повишаване на риска се наблюдава при ниски, всекидневни нива на прием – точно такива, които мнозина смятат за безобидни. На практика това означава, че дори умерената консумация на преработено месо или безалкохолни напитки може да носи повишен здравен риск.

Снимка: iStock

Тези резултати се отразяват и в актуализираните през 2024 г. препоръки на Германското дружество по хранене (DGE): вместо досегашните 600 г, сега се препоръчва до максимум 300 г месо и колбаси седмично – а най-добре, ако е възможно, и по-малко. DGE подчертава: „Дори при консумация под 300 г месо седмично – или дори без консумация на месо – всички хранителни нужди могат да бъдат напълно покрити“.

По-малкото е повече

Малките количества преработено месо може и да изглеждат безобидни - но не са. Имено настоящото изследване показва, че дори минимален прием на колбаси и други преработени месни продукти е достатъчен, за да увеличи значително риска от хронични заболявания като диабет, коронарна болест на сърцето и рак на дебелото черво.

Особено коварното е, че най-големият скок в риска настъпва именно при малките, всекидневни количества - тези, които мнозина смятат, че за „без значение“.

Затова, ако искате да направите нещо добро за здравето си в дългосрочен план, може би следващият път е по-добре да изберете растителна алтернатива вместо парче салам. В този случай по-малкото наистина е повече - и понякога дори може да удължи живота.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Какво ще е месото, коеот ще консумираме в бъдеще - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK