На 29 октомври е родена Уинона Райдър. Тя е емблематична актриса от 90-те, известна с филми като „Момичетата от малкия град“ и „Малки жени“, които я превърнаха в символ на цяло поколение.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Уинона Райдър. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Липсата на свободно време и преумората вредят на интимните ви отношения. Сексът ви носи наслада, но не и ако е насила изпросен или не е желан и от двама ви.

ТЕЛЕЦ

В личните си отношения сте постигнали поредния връх. Не се опитвайте да наложите начина си на живот. Заради неувереност в чувствата си сте нестабилни в интимните отношения.

БЛИЗНАЦИ

Влюбени сте, но не сте сигурни, че мъжът до вас отговаря на чувствата ви. Не се вживявайте в несъществуващи лични драми. Няма как да се надявате на хармония в сексуалните отношения, ако сте ревниви и сте прекалили с въпросите.

РАК

Нищо чудно да се увлечете в нова романтична връзка. Ако сте семейни, мили жени, рискувате да развалите отношенията с брачната си половинка. Не ви съветвам да изневерявате заради обзелото ви желание за сексуален контакт с партньори, които неочаквано са ви впечатлили.

ЛЪВ

Разговорите с интимната или брачна половинка са успешни, особено ако сте съгрешили предишните дни заради среща с ваши приятелки и се налага да изгладите отношенията си.

ДЕВА

Не взимайте спонтанни решения, свързани с любимите ви хора. Бъдете предпазливи и ще разрешите всички проблеми с лекота. Семейният живот ви изнервя, ако сте сключили прибързано брак. Днес сте готови да се отдадете на секс със случайни партньори.

ВЕЗНИ

Настъпила е поредната катастрофа в отношенията с близките ви. Причината е поредната изневяра на партньора ви, която ви е унизила и изнервила. Не губете вяра, че отношенията ви ще се оправят, но пък със сигурност ще се лишите от сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви предлагат среща. Заведете любимите си хора и им създайте приятни емоции. Не е изключено да се влюбите и да се отдадете прибързано на сексуални удоволствия. По-добре бъдете внимателни.

СТРЕЛЕЦ

Заемете се на всяка цена със стабилизиране на семейните си отношения. Не допускайте поредното отдалечаване. Сексът с любимите хора ще ви се отрази добре и ще ви разтовари от напрежението, с което сте се заредили през деня.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Ако не сте семейни и сте намерили подходящия партньор, днес е идеален ден за обявяване на годеж. Вечерта се отдайте на заслужени и приятни интимни мигове и сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не се опитвайте да налагат мнението си у дома, за да не си спечелите поредната разправия. Кризата в отношенията с интимната ви половинка е временна. Не пропускайте успокояващите ви сексуални мигове.

РИБИ

В личният живот не е добре да взимате спонтанни решения. Ако сте по-свободомислещи и не ревнувате без причина имате шанс да разрешите проблемите си. Не се отдавайте на сексуални наслади с ваши колеги, защото ще се наложи да напуснете работа и то неочаквано.

