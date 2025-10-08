Тимъти Шаламе, една от най-разпознаваемите млади звезди на Холивуд, направи неочаквана промяна във външния си вид. Актьорът, познат със своите характерни къдрици, се появи с напълно обръсната глава - трансформация, която той сам потвърди в кратко видео.

Разкриване - артистично и със замисъл

Вместо просто да качи снимка с новата си визия, Шаламе избра по-нестандартен и загадъчен подход. Той обяви в Инстаграм, че ще бъде на живо след 10 минути, като остави милиони свои последователи в очакване. Това, което последва, не беше просто livestream, а кратка сцена с артистичен замисъл - комбинация от сюрреалистични елементи, видео арт и минимализъм. В края на видеото актьорът свали качулката си и разкри новия си външен вид - напълно обръсната глава.

Спекулации и сигнали преди потвърждението

Феновете вече подозираха, че нещо се е променило, още от лятото. Папарашки снимки от Сен Тропе, където Шаламе бе забелязан заедно с приятелката си Кайли Дженър, показваха актьора с шапка и кърпа на главата - нещо нетипично за него. В други публични появи, включително на кинофестивали, се забелязваше, че прическата му е значително по-къса, макар и внимателно прикрита.

Официалното потвърждение обаче дойде едва сега и то по начин, който напълно отговаря на стила на Шаламе: артистично, нестандартно и леко мистериозно.

Възможна причина: нова роля?

Мнозина се питат дали промяната е личен избор или част от подготовка за нов филмов проект. Звездата неведнъж е променял външния си вид за роля, но този път липсва официално обяснение. Въпреки това, фактът че се подготвя за премиерата на нов филм около Коледа - заглавие, което все още се пази в тайна или е предмет на спекулации — подсказва, че трансформацията може би е свързана с персонаж, който ще видим скоро на голям екран.

Новата визия на Шаламе предизвика оживление в социалните мрежи и медиите. Част от феновете бяха шокирани, други силно въодушевени. Едно обаче е ясно - Тимъти Шаламе отново успя да привлече вниманието не само с таланта си, но и с начина по който изразява себе си - дръзко и интересно.

Снимка: Getty Images

