Свети Валентин е празник на любовта, нежността и споделените мигове. А какво по-подходящо допълнение към романтичната вечер от чаша хубаво вино? То създава настроение, отпуска сетивата и превръща обикновената вечеря в специален ритуал.

Всъщност независимо дали на 14 февруари ще празнуваме любовта или предпочитания от мнозина Трифон Зарезан, напитката е онзи фин детайл, който прави атмосферата по-топла и интимна. Елегантно червено, свежо бяло или искрящо пенливо вино - на празника виното не е просто напитка, то е символ на любов и споделеност.

За съжаление, малцина имат възможност да изберат скъпо и най-вече качествено вино – директно от винарската изба с контролирана среда и защита от вибрации. Много по-често просто взимаме напитката от рафта в магазина – където температурата, влажността, светлината и дори прекомерното разклащане със сигурност повлияват на качеството.

Все пак има начин дори най-обикновеното вино да се превърне в истинско удоволствие. Ето какво споделят опитни сомелиери пред The Takeout.

Според специалистите, винаги е нужно да охлаждаме виното преди сервиране - за максимално добро изживяване.

В хладилника – достатъчни са едва 30 минути. А ако нямаме толкова време, може да поставим бутилката и във фризера, но не повече от 5-10 минути.

Кофа с лед – като задължително добавяме малко сол, която понижава точката на замръзване на ледената баня. Най-добре е да потопим бутилката до гърлото и да я завъртаме леко периодично, за да се смесят топлите и студени зони.

Снимка: Getty Images/iStock

Защо охлаждането е толкова важно

Охлаждането буквално „съживява“ скучните или прекалено тежки вкусове на червените вина и подчертава свежите и чисти качества на белите. Малко време в хладилника или в кофа с лед може да помогне на едно обикновено вино да развие по-изразен и нюансиран вкусов профил.

Но не бива да прекаляваме. Прекомерното охлаждане може да доведе до обратния ефект и да изкара на преден план киселинността и да притъпи вкусовете, създавайки по-остър и еднообразен профил. Ароматът също отслабва, което означава, че няма да получим пълното сетивно изживяване. Това важи особено за някои видове червено вино – тъй като танините се втвърдяват и правят вкуса по-рязък.

И все пак, колкото и охлаждането в кофа с лед да освежи вкусът на виното, няма как да очакваме чудеса, ако бутилката не е била съхранявана правилно. Сомелиерите са единодушни, че вината, стояли дълго на стайна температура или на топло, имат значително по-кратък живот.

