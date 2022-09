Меган Маркъл и принц Хари са се чувствали "притиснати в ъгъла и неразбрани" от двореца. Това твърди новото издание "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" на Валентин Лоу.

В откъсите, публикувани в The Times, се твърди, че кралицата е казала на Хари и Меган, че трябва да са "или вътре, или вън", т.е. работещи кралски особи, без възможност за компромис.

Според изданието херцогинята е вярвала, че ще се превърне в британската Бионсе, след като се омъжи за внука на кралицата. Била обаче разочарована от строгите протоколи и правила на живота като работещ член на кралското семейство.

Валентин Лоу заявява още в книгата си, че първоначално кралицата е искала четирите кралски домакинства да работят заедно, за да намерят решение на проблема. По този повод са били организирани множество срещи и разговори.

В един от възможните варианти херцогът и херцогинята щели да изпълняват кралските си ангажименти само по един месец всяка година, а по-голямата част от времето си да прекарват в други дейности.

Източници, с които авторът на книгата е работел, твърдят, че херцогинята нямало да може да се впише в модела на работеща кралска особа. От друга страна пък дворецът не искал и не можел да приеме това, което "тя искала да бъде".

