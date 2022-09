В новата си книга „Придворните: Скритата власт зад короната“ (The Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown) кралският хроникьор Валентин Лоу разкрива подробности около скандалния престой на Меган Маркъл в Бъкингам, пише БГНЕС.

Според книгата, херцогинята на Съсекс се е държала доста грубо с помощниците си.

„Един ден тя се скара на младо момиче в присъствието на нейни колеги, като каза, че би се обърнала за помощ към всеки друг, ако имала такава възможност. Освен това тя често избухваше в писъци, а веднъж, когато отиде някъде да вечеря с принц Хари, не спря да звъни и да хока персонала. На всеки десет минути тя или Хари ми звъняха, за да ми крещят“ – разказва служителка в двореца.

Снимка: Getty Images

Саманта Коен, приятелка на личния секретар на Меган, признава, че работата с херцога и херцогинята на Съсекс е била кошмар за нея. Саманта коментира, че работата за тях е като да работиш за двама тийнейджъри. Те били непоносими и постоянно я тормозели.

През 2018 г. ръководителят на пресслужбата на двореца Джейсън Кнауф е написал писмо до личния секретар на принц Уилям, в което споделя отношението си към поведението на Меган Маркъл.

„Притеснява ме, че двама от личните асистенти на херцогинята вече са напуснали поради тормоз. По всичко личи, че херцогинята все си нарочва някого”, гласи писмото.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Когато кралската двойка била помолена да се отнася с персонала по-уважително, Меган отговорила, че „не е нейно задължение да гледа деца“.

Хроникьорът Валентин Лоу пише, че помощниците на Маркъл я наричали „нарцистичен социопат“.

„Всички знаеха, че кралското семейство ще бъде преценявано по това дали Меган е щастлива. Но грешката им беше да приемат, че Меган иска да бъде щастлива. Тя искаше да бъде отхвърлена, това беше нейната мания от първия ден”, пише Лоу.

Снимка: GettyImages/Guliver Photos

Той разкрива още, че Меган многократно е изразявала недоволство от необходимостта да изпълнява кралските задължения, а по време на първото си съвместно пътуване с Хари дори казала „Не мога да повярвам, че не ми плащат за това.“

Снимка: Getty Images

„Харесваше й да получава внимание, но не разбираше смисъла да ходи на срещи и да се ръкува с безброй непознати”, констатира авторът.

В книгата си Лоу стига до извода, че Меган Маркъл дълго е подготвяла "напускането" си на кралското семейство и е събирала доказателства, за да покаже по-късно на обществото, че монархията я е разочаровала. „Персоналът подозира, че всяко действие на херцогинята на Съсекс е било част от преднамерен план”, твърди Лоу.

Припомняме, че Меган Маркъл и принц Хари се отказаха от кралските правомощия в началото на 2020 г. и оттогава живеят в САЩ.

