За трета поредна година жителите и гостите на Варна ще имат възможността да чуят на живо изпълненията на Соня Йончева. Оперната прима ще се превъплъти в една от емблематичните си роли – на Тоска.

Това е поводът певицата да застане пред камерите на предаването „Тази събота и неделя“. „Първото ми участие с тази роля бе през 2018 г. в Ню Йорк. Беше голямо предизвикателство за мен. Не е лесна роля, човек трябва дори психически да е подготвен за нея.“

Освен „Тоска“, Соня Йончева ще се включи и в постановката „Дама пика“. „С един нежен и наивен образ, който много ми допадна. Затова си казах – защо след „Метрополитън“, постановката да не бъде поставена и във Варна"

Участията на примата в морската столица са само седмици преди голямата оперна гала в София, към която ще се присъединят тенорите Пласидо Доминго и Хосе Карерас. „Подготвяме се много усилено. Очакваме много гости – за една изцяло италианска вечер. А за мен е направо сюрреалистично да бъда между двамата изпълнители.“

Снимка: bTV

Събитието ще отбележи и 35-та годишнина от появата на Тримата тенори и 90-та годишнина от рождението на Лучано Павароти.

Соня Йончева споделя и за вълненията от очакваните промените в личен план – тъй като заедно със семейството си заминава за Лос Анджелис. Причината е, че съпругът ѝ е поканен за поста директор на местната опера.

Какво още сподели Соня Йончева – за бъдещето, творческите планове, както и за срещите си с Леонардо ди Каприо и Роджър Федерер, гледайте във видеото.

