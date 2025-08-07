На 7 август е родена Шарлийз Терон. Тя става първата южноафриканска актриса, спечелила „Оскар“ за ролята си в Monster.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Шарлийз Терон.

ОВЕН

Не пренасяйте лошото си настроение в семейството или при среща с интимния партньор, за да не съсипете хармонията в отношенията си. Проблемите в сексуално отношение се дължат на липсата на самочувствие в този ден, заради самовнушението, че не сте достатъчно привлекателни.

ТЕЛЕЦ

Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните могат да срещнат своята голяма любов и да бъде щастливи, но няма как да се случи, ако си стоят по цел ден у дома или на работното място. Общуването е задължително. Ако сте семейни сексът ще ви зареди със сили.

БЛИЗНАЦИ

Не допускайте проблеми в семейството си. Очертава се възможността за краткотрайно увлечение. Любовта на интимния ви партньор със сигурност ще ви зареди с нови сили. Не пренебрегвайте сексуалните си изживявания, заради липсата на хармония в отношенията ви.

РАК

Обсебени сте от мисълта за любимите си хора и искате час по-скоро да бъдете с тях. Вечерта ви очакват незабравими интимни мигове. Сексуалните удоволствия са естествен край на приятните вечерни часове. Бъдете нежни и се отдайте на чувствата си.

ЛЪВ

Новите запознанства в личен план прерастват в дълготрайна връзка. Ако сте семейни се пазете от изневяра, мили жени. Не сте единствените, които се отдават на сексуални изживявания със случайни партньори, но днес те ви гарантират инфекции и болести.

ДЕВА

Появата на бивши ухажори ще ви създаде проблеми. Самотните ще се радват на романтична среща. Няма да постигнете нищо, ако решите да сте агресивни по време на секса с любимия си, особено ако не сте семейни.

ВЕЗНИ

Партньорските отношения с представителите на противоположния пол ще са успешни и ще ви донесат взаимно удовлетворение. Несемейните жени ще изживеят незабравими романтични мигове.

СКОРПИОН

Днес е добре несемейните жени да се замислят за създаване на семейство, да не отказват покани за развлечения и да се огледат за подходящия партньор. Семейните жени да се отдадат на интимни мигове и сексуални преживявания.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта се пригответе за приятни романтични изживявания. Любовта на партньорите ви липсва, затова се постарайте да си възвърнете хармонията както в чувствата, така и в секса и то още днес.



КОЗИРОГ

Несемейните жени са пред своя звезден миг на среща с любовта. Очаква ви ново любовно увлечение. Сексът ще ви достави удоволствие, ако чувствата ви са споделени. Ще изживеете незабравими интимни мигове с партньор Скорпион.

ВОДОЛЕЙ

Време е да се вгледате в себе си и да осъзнаете какви чувства изпитвате. Ако не сте семейни жени и целта ви е съвместно бъдеще без чувства, няма да сте щастливи. Семейните и влюбени в своите брачни половинки ги очакват романтични мигове и сексуални удоволствия.

РИБИ

Не изневерявайте на партньора си, само защото сте се усъмнили в неговата вярност. Сами ще предизвикате реакция, която няма да ви хареса и ще ви отдалечи. Не разчитайте на хармонични сексуални отношения, заради вашето поведение, което е раздразнило интимния ви партньор.

