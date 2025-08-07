Дървениците са едни от най-неприятните домашни вредители. Те се хранят с човешка кръв, крият се в матраци, мебели и пукнатини и често остават незабелязани до момента, в който проблемът стане сериозен. Макар да не пренасят болести, ухапванията им предизвикват сърбеж, дискомфорт и дори алергични реакции. Ето какво трябва да знаете, за да се справите с тях ефективно.

Как да разпознаем наличието на дървеници

Първата стъпка в борбата е разпознаването им. Ето някои основни знаци:

  • Малки червени петна по чаршафите от смачкани дървеници.
  • Черни точици - изпражнения в ъглите на матрака или рамката на леглото.
  • Ухапвания по тялото, много накуп.
  • Наличието на тънка, кафеникава обвивка - това е старата кожа на дървеницата.

Причини за появата на дървеници

Дървениците не са признак на мръсотия. Те могат да се пренесат:

  • Чрез багаж от пътуване.
  • С използвани мебели или дрехи.
  • От съседи през инсталации и пукнатини.

Как да се отървем от дървеници - стъпка по стъпка

  • Огледайте дома си внимателно.
  • Проверете не само леглата, но и зад тапети, в пукнатини, кутии, под килими, в мека мебел. Използвайте фенерче и лупа.
  • Изперете всичко възможно.
  • Всички текстилни повърхности - спално бельо, завивки, възглавници, завеси и дори дрехи, трябва да се изперат на висока температура над 60°C. Топлината убива както възрастните дървеници, така и яйцата им.

Почистване с прахосмукачка

Използвайте мощна прахосмукачка, за да изчистите всяко ъгълче - особено около леглата, первазите и меката мебел. След почистване, сменете торбата на прахосмукачката и я изхвърлете в плътно затворен плик.

Използвайте пара

Паровите машини са ефективно средство, тъй като високата температура прониква в пукнатините и унищожава вредителите. Подходящи са за матраци, канапета, пукнатини и фуги.

Приложете инсектициди

На пазара се предлагат специализирани препарати срещу дървеници под формата на спрейове, прахове или аерозоли. Използвайте продукти с остатъчно действие и винаги следвайте инструкциите на етикета. Препоръчително е да използвате ръкавици и маска.

Запечатайте пукнатините

След като приключите с обработката, запечатайте всички възможни входни точки - пукнатини в стените, под первази и около контакти. Това ще предотврати повторна поява на дървеници.

Кога да се обърнете към специалист?

При сериозно нашествие, домашните методи може да не са достатъчни. Специализираните фирми за дезинсекция разполагат с по-силни препарати и професионално оборудване. Еднократната намеса често е по-ефективна от седмици самостоятелна борба.

 

Излизат през нощта, за да се хранят с човешка кръв: Париж е пълен с дървеници малко преди Олимпиадата

 

Как да се предпазите от повторна поява

  • Избягвайте да внасяте употребявани мебели без проверка.
  • Използвайте калъфи за матраци с антипаразитна защита.
  • Поддържайте редовна хигиена и проверявайте жилището при първите съмнения.
  • Бъдете внимателни след пътувания – огледайте багажа, изперете дрехите.

Ако сте пропуснали видеото най-отгоре, гледайте тук:

А как да се справите със скрипята у дома - вижте тук:

Ето как да се отървете от скрипята у дома (ВИДЕО)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK 

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK