Дървениците са едни от най-неприятните домашни вредители. Те се хранят с човешка кръв, крият се в матраци, мебели и пукнатини и често остават незабелязани до момента, в който проблемът стане сериозен. Макар да не пренасят болести, ухапванията им предизвикват сърбеж, дискомфорт и дори алергични реакции. Ето какво трябва да знаете, за да се справите с тях ефективно.
Как да разпознаем наличието на дървеници
Първата стъпка в борбата е разпознаването им. Ето някои основни знаци:
- Малки червени петна по чаршафите от смачкани дървеници.
- Черни точици - изпражнения в ъглите на матрака или рамката на леглото.
- Ухапвания по тялото, много накуп.
- Наличието на тънка, кафеникава обвивка - това е старата кожа на дървеницата.
Причини за появата на дървеници
Дървениците не са признак на мръсотия. Те могат да се пренесат:
- Чрез багаж от пътуване.
- С използвани мебели или дрехи.
- От съседи през инсталации и пукнатини.
Как да се отървем от дървеници - стъпка по стъпка
- Огледайте дома си внимателно.
- Проверете не само леглата, но и зад тапети, в пукнатини, кутии, под килими, в мека мебел. Използвайте фенерче и лупа.
- Изперете всичко възможно.
- Всички текстилни повърхности - спално бельо, завивки, възглавници, завеси и дори дрехи, трябва да се изперат на висока температура над 60°C. Топлината убива както възрастните дървеници, така и яйцата им.
Почистване с прахосмукачка
Използвайте мощна прахосмукачка, за да изчистите всяко ъгълче - особено около леглата, первазите и меката мебел. След почистване, сменете торбата на прахосмукачката и я изхвърлете в плътно затворен плик.
Използвайте пара
Паровите машини са ефективно средство, тъй като високата температура прониква в пукнатините и унищожава вредителите. Подходящи са за матраци, канапета, пукнатини и фуги.
Приложете инсектициди
На пазара се предлагат специализирани препарати срещу дървеници под формата на спрейове, прахове или аерозоли. Използвайте продукти с остатъчно действие и винаги следвайте инструкциите на етикета. Препоръчително е да използвате ръкавици и маска.
Запечатайте пукнатините
След като приключите с обработката, запечатайте всички възможни входни точки - пукнатини в стените, под первази и около контакти. Това ще предотврати повторна поява на дървеници.
Кога да се обърнете към специалист?
При сериозно нашествие, домашните методи може да не са достатъчни. Специализираните фирми за дезинсекция разполагат с по-силни препарати и професионално оборудване. Еднократната намеса често е по-ефективна от седмици самостоятелна борба.
Как да се предпазите от повторна поява
- Избягвайте да внасяте употребявани мебели без проверка.
- Използвайте калъфи за матраци с антипаразитна защита.
- Поддържайте редовна хигиена и проверявайте жилището при първите съмнения.
- Бъдете внимателни след пътувания – огледайте багажа, изперете дрехите.
