Още преди да навърши десет години Тилейн Блондо получава титлата „най-красивото момиче в света“. Това може да звучи малко крайно – но всеки, който види нейни снимки, няма как да не се съгласи.

Красотата на Тилейн е оценена и от големите имена в света на модата – за кратко време тя започва да се снима за големи марки като Dolce & Gabbana, Versace, Jean Paul Gaultier. Родителите ѝ – телевизионната водеща Вероник Любри и футболистът Патрик Блондо явно нямат нищо против това, дори я подкрепят към върха на славата. Така се стига дори до скандалната корица на френския Vogue , която представя едно малко момиче превърнато във възрастна жена.

Обществото е възмутено, а резултатът е проектозакон, ограничаващ сексуализацията на децата – сред което забрана за производството на детски размери на дрехи за възрастни и участие на лица под 16 години в конкурси за красота.

Не по-малко възмущение предизвиква и реакцията на майката на Тилан Вероник, която не разбира защо се вдига целият този шум. Всъщност първите снимки на Тилейн, които я правят известна по целия свят, са направени именно от Вероник. Тя дори става официален агент на собствената си дъщеря, а днес е една от най-популярните инфлуенсъри над 50 години.

Днес Тилейн, която вече е на 24, продължава кариерата си на модел, но все по-усърдно влиза и в ролята на бизнес дама. Тя има собствена козметична марка за грижа за косата Enalyht.

Младата жена има опит и с киното. Има главна роля в семейния филм „Бел и Себастиан: Приключението продължава“.

И подобно на всеки човек, и Тилейн има своите трудни моменти. Преди известно време тя е имала сериозни здравословни проблеми – голяма киста в единия яйчник, заради който се е стигнало до оперативна намеса. За късмет на Блондо операцията минава успешно и бързо се възстановява.

Тилейн живее в Париж и не пропуска големите модни събития, случващи се във френската столица. Наскоро тя присъства на ревюто на Miu Miu на Седмицата на модата в Париж и нямаше как да остане незабелязана. Въпреки семплата визия – изчистен класически костюм, Блондо впечатляваше с естествената си красота.

Какво е да бъдеш лице на световноизвестни дизайнери и марки - разказва една българка:



