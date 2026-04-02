Едва на десетгодишна възраст Тилейн Блондо бе титулувана като „най-красивото момиче в света“. Нещо, което може и да звучи крайно – но всеки, който види нейни снимки, няма как да не се съгласи.

Днес Тилейн е на 24 и продължава успешно да развива кариерата си на модел. А преди няколко седмици обяви новината, че вече е сгодена.

Тя дори използва Седмицата на модата в Париж, която се проведе в началото на март, за да покаже блестящия си скъп диамантен пръстен, подарен ѝ от приятеля ѝ Бен Атал, който е успешен ди джей.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

Непосредствено преди да се появи на шоуто във френската столица, Тилейн публикува съобщение в социалните мрежи, разкривайки, че приятелят ѝ е отправил предложение само няколко часа по-рано в петзвезден хотел в Гърция.

„Казах 'да' на най-добрия си приятел. За вечността“, бяха емоционалните думи, които тя остави към публикацията.

Блондо е на три години, когато е забелязана от агент на легендарния моден дизайнер Жан Пол Готие, който я избира сред тълпата на парижкия булевард „Шанз-Елизе“.

Снимка: instagram/thylaneblondeau

Тя е дъщеря на телевизионната водеща Вероник Любри и футболиста Патрик Блондо. Родителите ѝ я подкрепят напълно и тя бързо се озовава в светлините на прожекторите, дефилирайки за големи модни имена – и дори става най-младият модел, позирал за Vogue Paris.

Най-красивото момиче в света

На шест години Тилейн вече е известна като „най-красивото момиче в света“, призвание, дадено и от Vogue Enfants.

През 2018 г. в интервю за The Telegraph Тилейн открито говори за титлата, която е получила като дете. „Дори и днес хората все още ме наричат така. А аз им отговарям, че съм просто човек.“

Кои са останалите деца, отличавани като „най-красиви“ в света.

Кристина Пименова

На осем години момичето от Москва получава призванието, а на девет портфолиото ѝ включва Vogue и Armani. Днес, на 20 години, Кристина учи в актьорско училище и продължава да публикува в социалните мрежи, където има милиона последователи.

Снимка: instagram/kristinapimenova

Бьорн Андресен

Той е наречен „най-красивото момче в света“, когато е на 15 години, след като италианският режисьор Лучино Висконти го кани за филма „Смърт във Венеция“ през 1971 г. Въпреки че е получил пари и признание за ролята, по-късно Бьорн признава, че филмът „разрушава живота му“.

През октомври 2025 г. Бьорн Андресен почина след тежко боледуване.

Снимка: instagram/bjorn_andresensource

Анна Павaга

През 2017 г. седемгодишната Анна е наречена „най-красивото момиче в Русия“. Кариерата ѝ започва едва на три години. Участва в множество модни кампании, включително за Vogue Enfants. Сега, когато е на 16 години, Анна е успешен инфлуенсър.

Снимка: instagram/annapavaga

Анастасия Князева

Добива популярност през 2017 г., след като става детски модел за големи руски марки. Днес Анастасия е на на 14 години и се е насочила към музикална кариера – и дори издаде сингъл през декември 2025 г.

Снимка: instagram/knyazeva_anastasiya_official

Във видеото - историята на красивия български модел Криста Чербева:



