Ваканциите вече не са просто време за почивка – за инфлуенсърите те се превръщат в един от най-силните периоди за печалба. Макар тенденцията да идва от САЩ, подобна вълна се наблюдава все по-осезаемо и в България.

В Америка Gen Z създателите на съдържание буквално превръщат пролетната ваканция в работа на пълен работен ден. Те пътуват до топ дестинации като Флорида, въоръжени с куфари, пълни с бански, козметика и техника за снимане. Целта им обаче не е купонът, а съдържанието – и съответно доходите, които идват с него.

Според маркетинг експерти, това е пикът на сезона за бранд партньорства, като някои инфлуенсъри печелят над 20 000 долара на публикация (18 500 евро), заявяват те пред The New York Post.

“Пролетната почивка се превърна в изключително ценен период за създаване на съдържание, особено за млади инфлуенсъри“, коментират Кари Блис, която мениджър в агенция за маркетинг и инфлуенсъри. Причината – повече свободно време, възможност за пътуване и създаване на по-голям обем съдържание в реална, „лайфстайл“ среда.

И макар мащабите у нас да са различни, тенденцията вече е налице и в България. Нашите инфлуенсъри използваха активно своите почивки през зимата на Малдивите, Бали, в Тайланд, в спа курортите и други популярни екзотични дестинации, съчетавайки ги с активно продуктово позициониране в своите профили.

Плановете за пролетната и лятната ваканции текат с пълна сила – до морски курорти, СПА дестинации или популярни европейски градове. Те подготвят визии, концепции за съдържание и дори цели серии от публикации предварително, за да използват максимално периода.

Подобно на американските си колеги, те залагат на така нареченото „естествено“ рекламиране, което е изключително популярно в момента – продукти, които се вписват в ежедневието им, вместо директни реклами. Брандовете също все повече търсят именно този тип съдържание – автентично, динамично и близко до аудиторията.

В социалните мрежи вече се забелязва как родни създатели подготвят куфари с по няколко аутфита на ден, планират снимки по изгрев и залез и комбинират почивката със стриктен график за снимане.

Зад привидно безгрижните кадри обаче стои сериозна работа – организация, заснемане, монтаж и комуникация с брандове.

„Изглежда като ваканция, но реално е работа“, споделят често самите инфлуенсъри.

Лекси и Алекс Лърнман са сестри близначки и лайфстайл инфлуенсъри. Двете притежават общо 4,2 милиона последователи и са поканени на Бахамите миналия месец от бранд за облекла. Тяхната задача е да публикуват ежедневно съдържание в TikTok, Reels и да влогват за YouTube – в замяна на фиксирано заплащане и безплатно пътуване.

И макар в България сумите да не достигат тези в САЩ, пролетно-летният сезон се оформя като един от най-доходоносните за създателите на съдържание и у нас.

Тенденцията е ясна – почивката вече не е просто почивка, а възможност за бизнес. А за инфлуенсърите това означава едно: работа… но с гледка към морето.

