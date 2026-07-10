Тейлър Суифт и Травис Келси направиха първата си публична поява, след като си казаха заветното „Да“. Двамата бяха заснети при пристигането си в Калифорния след уединения си меден месец. Младоженците, които сключиха брак миналия петък на пищна церемония в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, бяха забелязани в четвъртък на летище „Боб Хоуп“ в Бърбанк. Преди това те са прекарали няколко дни далеч от общественото внимание в щата Монтана.

За да избегнат медийния интерес, двойката е била обградена от хора с черни чадъри при слизането от частния самолет на Тейлър. След това двамата са се качили в колона от автомобили, за които се смята, че са ги откарали до дома на певицата в Бевърли Хилс. След пищните сватбени тържества Тейлър и Травис са избрали за първата си спирка от медения месец ексклузивния комплекс Yellowstone Club в Биг Скай, Монтана.

Частният курорт, достъпен само за членове, е предпочитано място за почивка на редица известни личности, сред които Бил Гейтс, Том Брейди и Марк Зукърбърг, като предлага високо ниво на сигурност и дискретност. Според източници това е само началото на меденото им пътешествие. Очаква се престоят им в Калифорния да бъде кратък, тъй като двамата планират да присъстват на сватбата на близкия приятел на Травис и негов бивш съотборник в „Канзас Сити Чийфс“ – ДжуДжу Смит-Шустър. Той ще сключи брак с фитнес инфлуенсърката Лора Крук на церемония в хотел „Риц-Карлтън“ в Лагуна Нигел. Сред очакваните гости са още Патрик Махоумс и съпругата му Британи. ДжуДжу Смит-Шустър и Лора Крук също са били сред поканените на сватбата на Тейлър и Травис, което обещава още едно звездно събитие.

Сватбата, за която цял свят говори

Според публикацията сватбеното тържество на двойката, оценявано на около 20 милиона долара, е превърнало „Медисън Скуеър Гардън“ в приказна сцена с впечатляваща флорална украса, декоративни дървета и централна композиция, вдъхновена от замък. Само цветната декорация е струвала приблизително 5 милиона долара. На празника са присъствали повече от 1000 гости, сред които Селена Гомес, Ед Шийрън, Брадли Купър и Дакота Джонсън. Церемонията е била водена от актьора Адам Сандлър, а по време на тържеството е изпълнил музикална програма сър Пол Маккартни.

След ангажиментите си в Калифорния Тейлър Суифт и Травис Келси се очаква да продължат медения си месец. Според информацията те планират романтично пътешествие из гръцките острови, след което ще посетят и други европейски дестинации.След натоварените си професионални ангажименти двамата ще имат възможност да прекарат повече време заедно като младоженци, преди да се завърнат към работните си графици.