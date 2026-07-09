Травис Келси все по-уверено навлиза в модния свят, а след звездната си сватбата с Тейлър Суифт, фенове неуморно коментират следващата му възможно публична изява. Модната марка Tommy Hilfiger загатна, че Келси може да се появи на Седмицата на модата в Ню Йорк през септември, а това определено ще зарадва многобройните почитатели на двойката.

Загадъчно послание след сватбата

След като присъства на пищната сватба на Травис Келси и Тейлър Суифт в „Медисън Скуеър Гардън“, дизайнерът Томи Хилфигър отправи специално поздравление към младоженеца в Инстаграм.

„Поздравления, Травис! Ще се видим в The Plaza през септември“, гласи посланието, придружено от видео, в което Келси влиза в емблематичния хотел The Plaza, облечен в модел на марката. Публикацията веднага породи спекулации, че футболистът ще присъства на ревюто, което е насрочено за 10 септември в рамките на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Ако слуховете се окажат верни, това ще бъде дебютът на Травис Келси на едно от най-престижните модни събития в света. До момента той никога не е посещавал ревютата в Ню Йорк. Графикът на Националната футболна лига също прави подобна поява напълно възможна, тъй като между края на август и средата на септември няма ангажименти с отбора на Канзас Сити Чийфс, които да попречат на пътуването му.

Ново партньорство с Tommy Hilfiger

Още през март стана ясно, че Травис Келси е избран за глобален посланик и творчески партньор на Tommy Hilfiger. Сътрудничеството започва през есента на 2026 година и ще продължи до пролетта на 2027 г. Освен че ще участва в рекламни кампании и ще присъства на ключови събития на марката, Келси ще работи и по специална дизайнерска колекция. Проектът ще представи нов прочит на емблематични модели на Tommy Hilfiger, съчетавайки класическата естетика на бранда със съвременния стил на спортиста.

Първата рекламна кампания с участието на Келси вече беше заснета в района на Сентръл парк в Ню Йорк. Именно кадри от тези снимки бяха включени и във видеото, публикувано от Tommy Hilfiger след сватбата. По време на подготовката за фотосесията Тейлър Суифт е посетила партньора си в The Plaza, а сред гостите е била и близката ѝ приятелка Джиджи Хадид, която през годините неведнъж е работила с Tommy Hilfiger.

„Мечта, която се сбъдва“

В официалното съобщение за партньорството Травис Келси споделя, че от години е почитател на марката. Той разказва, че още като ученик е молил майка си да му купува якета Tommy Hilfiger и винаги е харесвал увереното, класическо излъчване на бранда. Според него възможността да работи с дизайнера и да остави собствен отпечатък върху емблематичните модели е сбъдната мечта. От своя страна дизайнерът определя Келси като една от най-влиятелните личности в спорта и попкултурата.

Ще се появи ли и Тейлър Суифт?

Една от най-коментираните теми остава дали Тейлър Суифт ще придружи съпруга си на ревюто през септември. Певицата не е посещавала модното шоу от години, като последната ѝ подобна изява беше през 2016 г., когато присъства на представянето на колекцията Tommy x Gigi, за да подкрепи своята близка приятелка Джиджи Хадид.