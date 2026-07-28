Инфлуенсърката Антоанет Пепе отпразнува втория рожден ден на най-малкото си дете – Беатрис. Малката рожденичка, която е плод на любовта ѝ с Иво Карамански-младши, посрещна празника край морето, до семейната каравана на Българското Черноморие.

Тържеството събра на едно място многолюдните семейства на Пепе и Карамански-младши. Сред гостите бяха Нели и Александър Сано – бабата и дядото на Беатрис по бащина линия, както и родителите на Антоанет. Разбира се, до рожденичката бяха и по-големите деца на инфлуенсърката – Сиена и София от брака ѝ с Филип, както и синът ѝ Матиас от връзката ѝ с ютубъра Филяка.

Празника не пропусна и порасналата дъщеря на Нели и Александър Сано – Ава, която е леля на Беатрис. От споделените кадри се вижда, че всички са се забавлявали в лежерна и непринудена атмосфера сред боровете и на крачка от морето.

Снимка: Инстаграм

Темата на партито е вдъхновена от любимата детска анимация „Маша и Мечока“. Главните герои присъстваха върху красивата торта, декорирана в нежни розови и кремави нюанси, с цветя, макарони и голяма цифра 2.

Украсата съчетава пастелнорозово, жълто, зелено и синьо. Цветни триъгълни знаменца и хартиени топки бяха окачени около караваната, а блестяща розова завеса и надпис „Happy Birthday“ оформяха празничния кът за снимки. Масите бяха покрити с розови покривки на бели маргаритки, допълнени от тематични чашки, чинийки и лакомства за децата.

Снимка: Инстаграм

Цветните пуфове, разположени върху дървената платформа, внесоха допълнително настроение и превърнаха пространството около караваната в уютно място за игри и почивка. За забавлението на малчуганите се погрижи аниматор, а сред изненадите за Беатрис имаше и детски мотор.

Без излишна официалност и натруфеност, рожденият ден премина като истински морски семеен празник – с много усмивки, игри и споделени мигове сред природата.

Снимка: Инстаграм

Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши се ожениха през септември миналата година на красива сватбена церемония. Малко преди това бляскаво празненство двамата тайнствено сключиха граждански брак в тесен семеен кръг — само с децата и най-близките. Подписването е било тихо и интимно, а сватбата абсолютна противоположност – емоционална и пищна.