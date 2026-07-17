Супермоделът от 80-те Паулина Порижкова се омъжи за телевизионния сценарист Джеф Грийнстейн. Двамата си казаха „да“ на романтична церемония в Северна Италия в присъствието на 78 от своите най-близки приятели и роднини.

Сватбата се е състояла на 3 юли, но официалните снимки бяха публикувани чак сега. За щастливото събитие моделът съобщи преди седмица със снимки на двойката в непринудена обстановка.

А детайлите от венчавката са изключително романтични - сватбата се е състояла в градската зала с изглед към живописното езеро Орта - място, което Порижкова открила години по-рано по време на фотосесия. След церемонията младоженците и гостите преминават пеша през калдъръмените улици до Villa Crespi – луксозен хотел от XIX век с ресторант, отличен с три звезди „Мишлен“.

Снимка: Инстаграм

За големия ден булката избира сребриста рокля по поръчка на House of Gilles, създадена от дизайнера Жил Мендел. Всички детайли от венчавката са изключително романтични. Младоженката преминава по пътеката към олтара под звуците на „Вълтава“ от чешкия композитор Бедржих Сметана, изпълнена на живо от синовете ѝ Оливър и Джонатан и от сина на Грийнстейн – Ерон.

Снимка: Инстаграм

Церемонията е водена от брата и сестрата на младоженеца. За първия си танц двойката избира песента Moon River и изпълнила валс, който репетирала предварително в Ню Йорк.

„Когато танцуваме заедно, имам чувството, че летим“, споделя Порижкова.

Сватбените халки са проектирани лично от булката и изработени в Лос Анджелис.

Любовта ги среща онлайн

Порижкова и Грийнстейн са заедно от три години, но преди да го срещне, тя почти била изгубила надежда, че отново ще открие любовта.

„Бях в приложение за запознанства около пет години и получих може би пет съвпадения. По-възрастните жени като мен са невидими в подобни платформи“, разказва тя пред списание „Пийпъл“.

Всичко се променило, когато се запознала с Грийнстейн, работил по популярни сериали като „Приятели“ и „Уил и Грейс“. Двамата веднага открили общ език, въпреки че тя живеела в Ню Йорк, а той – в Лос Анджелис. Първоначално общували само по телефона, а след това започнали да прекарват все повече време във FaceTime.

Снимка: Инстаграм

„Пиехме чай заедно, после чаят се превърна във вино, а виното – в текила“, спомня си с усмивка моделът.

Накрая Порижкова го поканила да дойде в Ню Йорк. Още след първата им среща на живо двамата станали неразделни, а Грийнстейн впоследствие се преместил при нея. Заедно създали и подкаста, посветен на любовта и връзките в по-зряла възраст.

През юли 2025 г. сценаристът й предложил брак. След сватбата младоженците планират меден месец из гръцките острови, без предварително определена дата за връщане.

Снимка: Инстаграм

„Просто ще пътуваме от място на място, докато не се изморим“, казва Порижкова.

Грийнстейн не крие възхищението си от своята съпруга.

„Тя е бърза, проницателна и невероятно интелигентна. Държи на семейството и социалната справедливост и говори четири езика“, споделя той. „А освен това е адски секси.“

В миналото Порижкова е била омъжена за музиканта Рик Окасек, с когото се запознава по време на участието си във видеото към песента Drive през 1984 година. Двамата се женят и имат двама сина – Джонатан и Оливър. Разделят се през 2017 година след 30 години заедно. Грийнстейн също има син от предишна връзка.