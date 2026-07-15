Звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли се ожени за 17 години по-младата си годеница – модела Натали Кукенбург, на романтична гражданска церемония на открито.

Сватбата била напълно спонтанна – двамата решили да си кажат „да“ едва 24 часа преди церемонията.

Новината идва близо три години след раздялата на Уесли с Инес де Рамон, чиято връзка с Брад Пит в момента е сред най-обсъжданите в Холивуд. Разводът на бившите съпрузи беше финализиран през 2024 г.

Щастливата новина беше обявена от Натали в социалните мрежи, където тя публикува кадри от сватбения ден.

„Господин и госпожа и най-доброто момче Грег“, написа тя към снимките, на които любимото им куче е неотлъчно до тях.

Снимка: Инстаграм

Решили да се оженят 24 часа по-рано

Сватбата е била не само интимна, но и напълно спонтанна. Натали разкри, че двамата решили да сключат брак едва 24 часа преди церемонията.

В последния момент тя избрала роклята „Lilou“ в цвят слонова кост на Galia Lahav, а Пол заложил на тъмносин костюм и черна вратовръзка.

Сватбеният ден започнал в 7 часа сутринта, а само час по-късно двамата вече си казали „да“ в съда.

Снимка: Инстаграм

Предложението

Пол и Натали се сгодиха през лятото на 2025 г. Актьорът предложил брак в хотел на Амалфийското крайбрежие, където двамата били на едно от първите си романтични пътувания.

По думите му Натали подозирала, че предложението може да се случи, но въпреки това се разплакала от вълнение.

Снимка: Инстаграм

Любов, започнала в бар в Ню Йорк

Макар Италия да заема специално място в историята им, двамата всъщност се запознават чрез общи приятели в бар в Ню Йорк.

„Погледнахме се и си казах: „Добре, ще опитам“, разказва в интервю Пол Уесли.

Пол Уесли е споделял, че чувството за хумор е сред най-важните неща във връзката им.

Това е трети брак за Уесли, който през 2011 година се жени за актрисата Тори ДеВито, но няколко месеца след това двамата се разделят. През 2019 година се жени за Инес де Рамон, но бракът е разтрогнат официално през 2024 г.