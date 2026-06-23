Брад Пит и Инес де Рамон отново са в центъра на слуховете за брак. Двойката, които са заедно от края на 2022 г., привлече внимание със скорошната си среща в Лос Анджелис. Появата им обаче подхрани спекулации за състоянието на връзката им, като източници предполагат, че двамата са задълбочили връзката си и планират голямо събитие.

Според доклад на Radar Online, източник твърди, че е било чуто и как Пит нарича де Рамон своя „съпруга“. „Брад и Инес са почти женени, във всяко отношение, и това е така от известно време.“

Източници, близки до Пит, смятат, че актьорът гледа на брака по-малко като на правна формалност и повече като на духовен ангажимент.

„Той ѝ се доверява безрезервно и обратното. Те са сродни души, които процъфтяват един от друг във всяко едно отношение“, каза източникът пред изданието. „Той е много щастлив, но по-малко се интересува от формалности напоследък, така че процесът на организиране на сватба е по-малко привлекателен за него.“

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„Той признава, че би било хубаво да го направи, дори само за да покаже на Инес колко е отдаден всъщност“, казаха те.

Освен това, дизайнерката на бижута също не „притиска“ актьора. Източникът казва, че ако Пит искаше да направи нещата официални, де Рамон „би го направила без колебание“.

„И се говори, че ще направят точно това достатъчно скоро, ако вече не са го направили“, отбеляза източникът пред изданието.

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Източници също разкриха повече за евентуалното тържеството, заявявайки: „Това ще бъде истинско тържество и той ще опъне червения килим за известните си приятели. Джордж Клуни, Едуард Нортън, Куентин Тарантино - всички негови приятели от миналото до настоящето ще получат покани.“

Но след миналия сватбен опит на Пит с Анджелина Джоли, който доведе до брутална раздяла и отчуждаване на децата му, източници твърдят, че „Той би настоявал на 100 процента за предбрачен договор“.

Припомняме, че към днешна дата три от децата му се отказаха от фамилията Пит. Повече по темата прочетете в следващите материали:

„Тя не се интересува от парите му и го е заявила много ясно“, добавиха те за настоящата приятелка на кино звездата.

Брад Пит и Инес де Рамон на тенис турнира от Големия шлем „Ролан Гарос - вижте в следващото видео.