След години на лични изпитания и продължителна съдебна битка около развода си с Брад Пит, актрисата Анджелина Джоли признава, че именно шестте ѝ деца са ѝ помогнали да преоткрие себе си и да си върне борбения дух. В ново интервю за Variety звездата споделя, че благодарение на тях отново се чувства готова да гледа напред.

„Борбеният ми дух най-накрая се върна“

Анджелина Джоли разказва, че през последните години е преминала през период, в който е изгубила част от мотивацията и увереността си. Днес обаче казва, че усеща как „борбеният ѝ дух най-накрая се е върнал“ – промяна, която отдава на подкрепата и обичта на своите деца. По думите ѝ именно те са я окуражили да излиза повече, да приема нови предизвикателства и да си позволи отново да се радва на живота.

Завръщане към киното

Актрисата признава, че още преди раздялата си е започнала постепенно да се отдръпва от актьорската професия, насочвайки се към режисурата и хуманитарната си дейност. След промените в личния ѝ живот обаче работата пред камерата отново се превръща във важна част от ежедневието ѝ. Тя обяснява, че завръщането към киното ѝ е позволило да остане по-близо до семейството си и едновременно с това да продължи да прави това, което обича.

Новият филм има специално значение

Повод за откровения разговор е новият филм „Кутюр“, в който Анджелина Джоли влиза в ролята на режисьорка, изправена пред тежка диагноза. Историята има силно лично значение за актрисата, която през 2013 г. публично разкри, че е претърпяла превантивна двойна мастектомия след установена мутация в гена BRCA1 и семейна история на онкологични заболявания. Според Джоли филмът е дал възможност за открити разговори с дъщерите ѝ за наследствения риск от рак, здравето и важността на превенцията.