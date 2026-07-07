Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон привлякоха вниманието на феновете с емоционални кадри от зведната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси, а появата им засили още повече слуховете за развитието на романтичната им връзка.

След като в социалните мрежи се появиха романтични снимки на двамата от една от най-обсъжданите звездни сватби на годината, фенове и последователи бяха повече от развълнувани. Кадрите бързо обиколиха интернет и предизвикаха бурни коментари и обсъждане на връзката им.

Стил и класа на най-обсъжданата сватба в света

На снимките от звездното тържество холивудският актьор и дизайнерката на бижута позират прегърнати и усмихнати, демонстрирайки близостта си. Двамата бяха избрали елегантни черни тоалети - стил и класа, които просто няма как да останат незабелязани. Брад Пит се появи в класически смокинг и папийонка, а Инес де Рамон впечатли с дантелена черна рокля и изискани аксесоари.

Фотосите първоначално бяха публикувани от техния коафьор Лори Занолети, а впоследствие Инес ги сподели и в Инстаграм стори. Това е първият случай, в който тя публикува снимки с Брад Пит в социалната мрежа, което мнозина определиха като важна стъпка в отношенията им напред.

Двойката е заедно от края на 2022 г., но досега избягваха да показват публично личния си живот. През последните години двамата са засичани на различни официални събития и спортни прояви, но без да издават любопитни детайли за отношенията си в социалните мрежи.

Още една сватба или само слух?

Макар романтичните кадри да пораждат нови теории и слухове за бъдещето на двойката, към момента няма официална информация, че Брад Пит и Инес де Рамон планират сватба и задълбочаване на отношенията. Според близки до тях източници двамата са щастливи заедно и предпочитат да запазят любовта си далеч от излишното медийно внимание.

Тайните покани за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Освен Брад Пит и Инес де Рамон, феноменалната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси събра редица звездни гости, които са получили специални сватбени покани, но никой от тях не разкриваше какви точно са били те до този момент.

Сега обаче, Ашиш Фъргюсън – брат на дългогодишния приятел на Келси от детството и негов личен готвач Кумар Фъргюсън, разкри тайната, като публикува в Инстаграм снимка на поканата с цветен, горски дизайн, но много бързо след това публикацията бе изтрита. На поканата бе изписано: „Поканени сте. 3 юли 2026 г., Манхатън. С любов, Тейлър и Травис.“