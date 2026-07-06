Сватбата на Тейлър Суифт се превърна в наистина грандиозно събитие, което дълго време ще се помни. Световноизвестната певица и Травис Келси обаче изживяха и не толкова приятни емоции на сватбения си ден, в който Суифт разбра тъжната вест, че любим неин учител е починал.

Според информация, разпространена от международни медии, в деня на сватбата на двойката е починал Кърк Швабе – човек, който е играл важна роля в живота на Тейлър Суифт. Швабе е бил неин учител в ранните години, а по-късно се присъединява към екипа ѝ като личен бодигард. Той е починал на 69-годишна възраст след продължителна битка с тежко заболяване.

Лична загуба в най-радостния ден

Семейството на учителя потвърждава трагичната новина, която съвпада с един от най-важните моменти в живота на певицата. Близки до него описват отношенията му с Тейлър като изключително специални. След като напуска преподавателската професия, той посвещава години на това да се грижи за нейната сигурност и благополучие, като я е приемал почти като член на собственото си семейство.

Снимка: Getty Images

Сватбената церемония на Тейлър Суифт и Травис Келси се състоя в Ню Йорк и стана тема номер едно за медии по цял свят. Звездни гости, луксозни подаръци, невероятен декор и впечатляващи тоалети. Двамата влюбени официализираха връзката си след близо три години заедно, а събитието беше определено като едно от най-обсъжданите светски събития на годината. Въпреки еуфорията от тържеството, загубата на Кърк Швабе завинаги беляза щастливия ден, както и сърцето на Суифт. За Тейлър това е болезнена загуба, която няма как да не се отрази на емоционалното й състояние, дори когато всичко около нея изглежда повече от перфектно.

Снимка: Getty Images

Макар че младоженците не са коментирали публично трагичната новина, много фенове изразиха съболезнованията си в социалните мрежи и отбелязаха колко тежко е подобно събитие да съвпадне с ден, който трябва да остане сред най-радостните в живота на един човек.