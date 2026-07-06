Тейлър Суифт и Травис Келси превърнаха презвеха Ню Йорк с грандиозна сватба, която ще се помни дълго. Според информация на TMZ, звездната двойка е организирала специални игри с луксозни подаръци за своите гости по време на тържеството.

Сред подаръците са били часовници Cartier, дизайнерски чанти, както и специална голяма награда – класически Chevrolet Chevelle от 1970 година. Автомобилът има специално значение за младоженците, тъй като е същият модел, с който двамата се появиха заедно след първата си публична среща през 2023 година.

Звездни гости и томбола с награди

По време на вечерта гостите са събирали специални билетчета с участие в различни игри, които след това са се включили в томбола за луксозните награди. Все още не е известно кои са големите победители, но според източници атмосферата е била изпълнена с много забавления и изненади. На бляскавото събитие присъстваха редица световни знаменитости.

Сватба, която ще остане в историята

С персонализирано меню, интерактивни и разнообразни забавления с впечатляващи награди, Тейлър Суифт и Травис Келси успяха да превърнат сватбеното си тържество в едно от най-коментираните звездни събития на годината, което със сигурност ще остане в историята. Припомняме, че Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, както съобщи Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

На грандиозното тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо. Според източници, цитирани от Radar Online, гостите са били принудени да подпишат изключително рестриктивни споразумения за поверителност, преди да получат информация за церемонията.