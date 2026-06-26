Холивудската звезда Брад Пит постигна нов успех в продължаващата съдебна битка с бившата си съпруга Анджелина Джоли за продажбата й на френската винарна "Шато Миравал". Според съдебни документи, подадени на 17 юни, Висшият съд на Калифорния е уважил искане на адвокатите на Пит, с което задължава представители на групата Stoli да дадат показания по делото. Решението се счита за важен етап в процеса, който продължава вече няколко години.

Какво беше решението на съда?

Съдът е разпоредил Алексей Олийник, както и други представители на виненото подразделение Tenute del Mondo и компанията Nouvel LLC, да се явят на разпити в Лондон до 30 септември. Екипът на Брад Пит твърди, че тези лица разполагат с пряка информация относно продажбата на дяла на актрисата Анджелина Джоли във винарната през 2021 г. Именно тези свидетелски показания според актьора могат да изяснят как е осъществена сделката и да внесат допълнителна яснота в цялата ситуация.

Спорът около продажбата

Конфликтът започва през 2022 г., когато Пит заведе дело срещу Джоли, обвинявайки я, че е продала своя дял от „Шато Миравал“ без неговото съгласие, въпреки предполагаемо предварително споразумение между двамата, според което нито един от тях не може да продаде своята част без одобрението на другия. Анджелина Джоли категорично отрича подобно споразумение да е съществувало и настоява, че е имала законното право да продаде дела си.

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Апелативният съд в Калифорния също е отменил предишно решение относно ролята на руския бизнесмен Юрий Шефлер в сделката. Според съдиите не е правдоподобно и логично предприемач да инвестира близо 40 милиона долара в подобна сделка, без да е участвал активно в нея. По тази причина предстои отделно изслушване на 8 юли, на което ще бъде разгледано искането Шефлер също да бъде задължен да даде показания.

Източник, близък до Брад Пит, определя съдебното решение като „още една стъпка по-близо до истината“ и заявява, че показанията на свидетелите ще помогнат да се установи как е била осъществена продажбата. От своя страна представители на Анджелина Джоли настояват, че последните съдебни решения няма да променят крайния изход на делото. Според тях спорът продължава да бъде използван от Пит като средство за оказване на натиск върху бившата му съпруга.

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Макар разводът между Брад Пит и Анджелина Джоли да беше финализиран, съдебният спор около „Шато Миравал“ остава нерешен. Очаква се процесът да продължи и през 2027 година, като предстоят още разпити на свидетели и представяне на доказателства, които могат да окажат съществено влияние върху окончателното решение на съда.