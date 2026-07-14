Хората живеят по-дълго от всякога, като средната продължителност на живота в света вече достига 73,5 години. По-дългият живот обаче невинаги означава по-добро здраве. Затова учените се опитват да открият тайната не само на дълголетието, но и на здравословния живот с високо качество до напреднала възраст, пише Евронюз.

Изследователи от Университета в Каляри насочват вниманието си към възрастните жители на т.нар. „синя зона“ в Сардиния – район на средиземноморския остров, където хората живеят по-дълго в сравнение с останалата част на Италия и Европа.

„Сините зони“ са географски изолирани райони като централно-източна Сардиния, Окинава в Япония, Икария в Гърция и полуостров Никоя в Коста Рика, известни с изключителното дълголетие на своите жители. За да бъде определен даден район като „синя зона“, той трябва да има необичайно висока концентрация на хора, достигнали поне 90-годишна възраст, както и надеждни архиви, удостоверяващи датите на раждане и смърт.

Снимка: iStock

Предишни изследвания показват, че дълголетието в тези райони се дължи на съчетание от генетични, екологични, хранителни, социално-културни и психологически фактори.

Каква е тайната на сардинските „суперстолетници“?

Новото проучване, публикувано в списание International Journal of Applied Positive Psychology, сравнява възрастни хора от сардинската „синя зона“ с техни връстници от съседен селски район. Участниците отговарят на въпроси за начина си на живот, качеството си на живот и преминават тест за когнитивните си способности.

Резултатите показват, че възрастните хора в „синята зона“ участват редовно в дейности, които стимулират както социалната активност, така и умствената дейност. Те запазват значима роля в обществото и усещане за цел в живота – фактори, които авторите определят като ключови за успешното остаряване.

Снимка: iStock

Изследователите установяват още, че жителите на района проявяват по-голямо любопитство, по-голяма отвореност към нови идеи и по-добра способност да разбират и изразяват собствените си емоции.

Жителите на „синята зона“ водят прост, но изключително активен живот. Те отделят средно по 11,3 часа седмично за дейности, стимулиращи ума и тялото, срещу 6,8 часа при хората извън района.

Вместо да се стремят да вършат всичко, те се съсредоточават върху занимания, които все още могат успешно да изпълняват и които им носят удовлетворение – като градинарство, разходки или срещи с приятели.

Снимка: iStock

По-възрастните жители поддържат силни връзки със своята общност, по-доволни са от отношенията си със семейството и приятелите, а също така се справят по-успешно с ежедневния стрес.

Къде се намира сардинската „синя зона“?

Според последните изследвания сардинската „синя зона“ обхваща шест села в района Олястра в централно-източната част на острова, пише още БГНЕС.

Сред хората, родени между 1880 и 1900 г., делът на столетниците там е бил около пет пъти по-висок, отколкото в останалата част на Европа, и три пъти по-висок от средния за Сардиния. Докато в световен мащаб жените по-често достигат 100-годишна възраст, в този район броят на мъжете и жените столетници е почти еднакъв.

Снимка: iStock

За да гарантират достоверността на данните, учените проверяват възрастта на всеки жител над 90 години чрез гражданските и църковните архиви, както и чрез възстановяване на родословните линии.