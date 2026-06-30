Джироемон Кимура е японски суперстолетник. Той е най-дълголетният проверен мъж в световната история и първият, и за сега единствен, за когото е доказано, че доживява до 116 години. Джироемон Кимура е роден на 19 април 1897 г. в рибарското селище Камиокава, Япония. На 28 декември 2012 г. на възраст 115 години и 253 дни, надминавайки Кристиян Мортенсен (1882 – 1998), Джироемон Кимура става най-старият мъж в световната история, чиято възраст е проверена и документирана по международните стандарти на Гинес и Дружеството по Геронтология. Кимура има 7 деца – 5 от които живи,14 внуци – 13 от които живи, 25 правнуци и 14 праправнуци. Умира от естествена смърт на 12 юни 2013 г., на възраст 116 години и 54 дни. Самият той смята, че дължи дълголетието си на хранене на малки порции. Вижте неговите съвети за дълголетие, както и от други столетници.

1. ХРАНЯТ СЕ, ДОКАТО СЕ ЗАСИТЯТ НА 80%

Джироемон Кимура, най-възрастният потвърден мъж в историята, доживял до 116 години, е спазвал един-единствен хранителен принцип през целия си живот. Хара хачи бун ме, или Яж, докато се заситиш на 80%. Спри да се храниш, преди да усетиш, че си сит. Личното му мото се състои от четири думи: Яж по-малко, живей дълго.

2. НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА СЕ ДВИЖАТ

Кимура е правел упражнения всеки божи ден дори, след като е навършил 100 години. Когато краката му станали твърде слаби, той правел по 100 движения с крака тип „колело във въздуха", лежейки по гръб. Уолтър Бройнинг, който доживява до 114 години, обобщава просто: „Ако държите ума си зает и тялото си активно, ще бъдете тук за дълго време.“

3. ХРАНЯТ СЕ СЕМПЛО И С ЧИСТА ХРАНА ОТ ЗЕМЯТА

Оризова каша. Мисо супа. Зеленчуци. Риба на скара. Най-дълго живелите мъже в света са яли храна, която идва от земята, а не от фабрика. Мъжете в Сардиния - дом на най-високата концентрация на столетници от мъжки пол на планетата - са яли пълнозърнест хляб, боб, градински зеленчуци, а месото са запазвали само за уикенда.

4. ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ - ДЪЛГО СЛЕД КАТО ПОВЕЧЕТО МЪЖЕ СЕ ОТКАЗВАТ

Уолтър Бройнинг е работил като железопътен чиновник до 66-годишна възраст и е бил доброволец в „Шрайнърс Клуб“ до 99 години. Кимура се е занимавал със земеделие, докато е навършил 90 години. Тези мъже не са се пенсионирали, за да прекарват дните си в безделие. Те са разбирали инстинктивно това, което науката впоследствие потвърждава - че целта и продуктивността удължават живота по начини, по които свободното време никога не може.

5. ЗНАЯТ ЗАЩО СЕ СЪБУЖДАТ

В Окинава го наричат „икигай“ - причина да съществуваш. В Сардиния овчарите изминаваха по 8 километра в планината на ден пеша - не защото правят упражнения, а защото животните имат нужда от тях. Доказано е, че знанието за твоето „защо“ добавя до седем години към продължителността на живота. Най-дълго живелите мъже никога не са търсили цел. Те вече са я имали.

6. ЧЕТАТ ВСЕКИ ДЕН

Любимата част от деня на Кимура са били двата до три часа, които прекарва в четене на вестник с лупа след закуска. Той вярва дълбоко в това да остане информиран и свързан със света. Бройнинг слуша радио, когато зрението му отслабва. Навикът никога не спира, променя се само медията.

7. ОСИГУРЯВАТ СИ НУЖНИЯ СЪН БЕЗ КОМПРОМИСИ

Липсата на сън е пряко свързана с по-нисък тестостерон, по-висок кортизол и ускорено клетъчно стареене при мъжете. Най-дълго живелите мъже в света са спазвали строги графици за сън. Бройнинг е ставал в 6:15 ч. всяка сутрин без изключение. Кимура е поддържал дисциплиниран режим на сън през целия си съзнателен живот. Почивката не е била мързел. Тя е била архитектура.

8. ЯДАТ ПО ДВА ПЪТИ НА ДЕН

Уолтър Бройнинг е пропускал вечерята в продължение на над 30 години. Обилна закуска. Засищащ обяд. Плод вечерта. Нищо повече. Индексът на телесната му маса (ИТМ) е останал на стойност 19 през последните 50 години от живота му. Той не е приемал лекарства по лекарско предписание. „Хората нямат нужда да ядат толкова много“, казва той. И е прав.

9. ХОДЯТ ПЕША НАВСЯКЪДЕ

Овчарите в Сардиния, които държат световния рекорд по гъстота на столетници от мъжки пол, изминават по около 8 км на ден пеш. Не на бягащата пътека във фитнеса. Не като упражнение. А като начин на живот. Движението е ежедневно и спонтанно, а не планирано. Естественото ежедневно ходене изгражда сърдечно-съдовото здраве, плътността на костите и метаболитната функция без възпалението, което високоинтензивните тренировки могат да предизвикат у по-възрастните мъже.

10. ПИЯТ УМЕРЕНО - И СОЦИАЛНО

Мъжете в Сардиния пият вино „Канонау“ - местно червено вино с два до три пъти повече пречистващи артериите флавоноиди в сравнение със стандартното вино. Една чаша. В компания. Всяка вечер. Питието никога не е било целта. Целта е ритуалът на събиране, забавянето на темпото и присъствието сред други мъже.

11. СЪЗДАВАТ СИ РИТУАЛИ СРЕЩУ СТРЕСА

Всяка общност в „Сините зони на дълголетниците“ има ежедневна практика за намаляване на стреса. Мъжете в Окинава отделят моменти, за да си спомнят за своите предци. Мъжете в Сардиния си правят „happy hour“ - щастлив час, в който е време за социализиране. Адвентистите от седмия ден се молят. Конкретният ритуал се различава. Биологичният ефект е един и същ - хроничното възпаление, което е двигателят на всяка основна болест, свързана с възрастта, се намалява ежедневно, вместо да му се позволява да се натрупва.

12. ТРУДНОСТИТЕ ГИ ПРАВЯТ ПО-СИЛНИ

Когато нещата се объркват - а в рамките на над 110 години много неща се могат да се объркат - Кимура си напомня: „Това е добро за теб. Помага ти да израснеш.“ Той никога не позволява на тревогата да го погълне. „След всяка буря винаги идва спокойствие.“ Най-дълго живелите мъже не избягват трудностите. Те ги усвояват.

Очаквайте втора част на 25 съвета за дълголетие от столетници!