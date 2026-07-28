Айлин Бобева, една от най-запомнящите се участнички във втория сезон на „Ергенът“, вдигна приказна сватба на Френската Ривиера. За своя специален ден тя избра Сен Тропе – курорта, превърнал се в символ на лукса, впечатляващите яхти и скъпите бутици.

След венчавката Айлин смени фамилията си и вече се представя като Айлин Колев. Тя каза заветното „да“ на своя любим, чиято самоличност продължава да бъде загадка за широката публика.

Кума на сватбата бе Валерия Георгиева, с която Айлин се сприятели по време на участието им във втория сезон на романтичното риалити. Валерия придружи младоженката до олтара, облечена в елегантна къса рокля в синьо.

Снимка: Инстаграм

Роклята

За най-важния си ден Айлин избра изчистена и романтична сатенена рокля в класическо бяло. Моделът следва извивките на тялото и постепенно се разширява към подгъва, оформяйки елегантен силует.

Снимка: Инстаграм

Откритите рамене и падналите ръкави придават на визията чувствено излъчване, а деликатното сърцевидно деколте внася допълнителна нежност. Полата завършва с красив заоблен шлейф.

Най-впечатляващият акцент в булчинската визия несъмнено е дългият воал, украсен по края с фина дантела. Закрепен към прибраната коса на Айлин, той допълва романтичното излъчване на тоалета. Младоженката завърши визията си със семпло колие и нежен букет от бели рози.

Снимка: Инстаграм

Украсата

Бялото доминираше и в декорацията на тържеството. Както булчинският букет, така и цветните аранжировки върху масите бяха съставени от бели рози. Покривките, салфетките, свещите и останалите детайли бяха подбрани с усет към минимализма и ненатрапчивата елегантност.

Снимка: Инстаграм

Празненството се състоя на открито сред пищна зеленина и средиземноморска растителност. Кръглите маси, отрупани с цветя и осветени от свещи, допълниха приказната атмосфера на сватбената вечер.

Младоженецът

Айлин продължава ревностно да пази самоличността на своя любим – доскоро годеник, а вече и официално неин съпруг. На разпространените кадри от сватбата лицето на младоженеца не се вижда.

На една от снимките, споделени от приятелка на риалити участничката, обаче се забелязва надписът „AYLIN & BOBBY“. Това породи предположения, че избраникът ѝ се казва Боби, макар самата Айлин да не е потвърдила публично името му.

Снимка: Инстаграм

Моминското парти

Празненствата за бъдещата булка започнаха още в началото на юни, когато Айлин събра най-близките си приятелки на бляскаво моминско парти. Сред гостите бяха Валерия Георгиева и певицата Джия, с които тя се сближи по време на участието им в „Ергенът“. Още тогава стана ясно, че Валерия ще има специална роля в предстоящата сватба – тя носеше лента с надпис „Кума“.

„Най-хубавото парти, най-добрите хора и спомени за цял живот. Благодаря на всички мои момичета, че направихте тази вечер толкова специална. Обичам ви!“, написа тогава развълнуваната Айлин. За вечерта бъдещата младоженка бе избрала бляскав светъл комплект от топ и къси панталони, с който танцува и се забавлява до своите приятелки.

Вижте какво има в дамската чанта на Айлин от "Ергенът":