Ива Костова, позната на зрителите от четвърти сезон на „Ергенът“, се омъжи за своя годеник Красимир Гечев на малка, интимна церемония, която се е състояла в тесен кръг.

Русокосата красавица от Пазарджик, която влезе в „Ергенът“, докато разводът й все още не беше финализиран, каза „да“ на своя любим, а най-важната роля по време на сватбата изигра тяхното куче Вейдър. Облечен с официален костюм, домашният любимец е имал важната задача да пази брачните халки и да ги поднесе в точния момент.

„Какъв прекрасен ден“, написа щастливата младоженка към кадрите от щастливия ден, споделяйки, че техен общ приятел ги е оженил.

Снимка: Инстаграм

За сватбата Ива избира не толкова традиционен модел булчинска рокля. Тоалетът е с миди дължина, копчета отпред – тип риза, и с флорални бродерии. Обувките са в телесен цвят и на висок ток, а косата на младоженката е пусната свободно и оформена в небрежни къдрици.

Снимка: Инстаграм

Ива и Красимир се сгодиха преди малко повече от месец – в началото на юни. Тогава участничката от „Ергенът“ сподели новината с думите:

„Да! Започна нова глава от живота ни и нямаме търпение да я изживеем!“

31-годишната Ива Костова, която е родом от Пазарджик и е собственик на бутик за дрехи, влезе в „Ергенът“, докато все още беше омъжена, но в процес на развод след 5-годишен брак. Тогава тя заяви, че е в добри отношения с бившата си половинка и дори му е споделила за решението си да участва в предаването.

Снимка: Инстаграм

Припомняме, че Ива влезе в четвърти сезон на романтичното риалити по-късно от останалите участнички. Фактът, че тя все още не е разведена, беше една от горещите теми, които се обсъждаха около нея. След неочакван обрат и след като не получи роза от никой от тримата ергени – Виктор Русинов, Мартин Николов и Васил Пенев, тя напусна имението на любовта в Шри Ланка.

Припомнете си какво сподели пред Ladyzone.bg Ива Костова след напускането на "Ергенът":