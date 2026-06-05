Преди ден трагичен инцидент край Кресна отне живота на 35-годишен строителен работник, след като мълния го порази по време на гръмотевична буря. Други двама души бяха ранени. Всички те са работили на открито.

Случилото се е болезнено напомняне колко внезапна и безпощадна може да бъде природната стихия и колко важно е да не подценяваме опасността. И още веднъж ни връща към основните правила за безопасност - какво трябва и какво никога не трябва да правим по време на гръмотевична буря.

На открито – никога под високо дърво

Мълнията не удря случайно, а в „точки“, които отговарят на определени физични условия – високи, изолирани структури, които стоят върху проводима почва или са заобиколени от влага.

Като дървото - ударено от мълния, електрическият ток се спуска по ствола към земята и се разпространява в радиус до десет метра. Всеки в близост става част от този проводим кръг. Ежегодно по света хиляди хора по света загиват, именно докато търсят подслон под дърветата по време на буря.

Снимка: Аз, репортерът

Така че, ако сме на отрито по време на гръмотевична буря, освен да избягваме дърветата, трябва да направите следното:

Да намерим най-ниската точка в района – като дол, котловина, долина.

– като дол, котловина, долина. Никога да не стоим на хълм , възвишение или в открито поле.

, възвишение или в открито поле. Далеч от езера, извори и дори локви – тъй като водата е добър електрически проводник.

– тъй като водата е добър електрически проводник. По възможност да намерим по-сух участък и да клекнем – със събрани крака, ръце върху коленете и наведена глава. Тази позиция минимизира площта на тялото, която е в контакт със земята.

– със събрани крака, ръце върху коленете и наведена глава. Тази позиция минимизира площта на тялото, която е в контакт със земята. Да се изолираме от земята – чрез поставяне на шалте или друг мек предмет под краката си

– чрез поставяне на шалте или друг мек предмет под краката си Не бива да тичаме – тъй като по този начин създаваме въздушен вихър около тялото си.

– тъй като по този начин създаваме въздушен вихър около тялото си. Метални предмети като велосипеди, чадъри, дори и катарами и метални прибори за хранене, трябва да са далеч от тялото ни.

Автомобилът – сигурен защитник

Затвореното купе на автомобила е едно от най-безопасните места по време на буря. Причината е, че металната му каросерия действа като клетка на Фарадей - затворена проводима обвивка, която защитава вътрешността си от външни електрически полета и електромагнитни вълни.

Условието е прозорците да са затворени и да не докосвате метални части вътре в автомобила, като вратите или таблото. Задължително е да се изключи двигателят, тъй като електрическата система, антената и проводниците са изложени на риск от повреда.

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На закрито - какво може и какво не бива да правим

Съвременните сгради са добър подслон по време на буря, тъй като са проектирани така, че да насочват електрическия заряд безопасно към земята. Това става чрез гръмоотводи, заземяване и проводими конструкция (частично като клетка на Фарадей).

Все пак, дори и в сградата важат някои правила: