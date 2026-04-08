Повечето хора отбелязват значима годишнина от сватбата с романтична вечеря или семейно събиране. Една възрастна двойка обаче избра далеч по-запомнящ се и впечатляващ начин - по случай 70 години брак те решават, че е настъпил моментът да си купят първото Порше и да изживеят любовта си на бързи обороти!

70 години любов на бързи скорости

„Винаги съм имал приключенски дух“, споделя 92-годишният Дерек Евънс. "Не сме безразсъдни шофьори“, уточнява 94-годишната му съпруга Одри. „Но харесваме усещането за мощ и комфорт.“ Именно това обяснява защо, когато наближава специалната им годишнина, Porsche Macan се превръща в идеалния избор за отбелязването ѝ и в перфектния подарък!

Сбъдната мечта адреналин

В далечното минало, Дерек се научава да шофира с Ford 8 на баща си, а първият автомобил на младото семейство е Austin 7. Скромно начало за брак, започнал малко след създаването на Porsche Cars Great Britain, която през 2026 г. също отбелязва 75 години. Двамата винаги са били заклети фенове на автомобилите и бързите скорости. Е, ето, че дойде време мечтата им да се сбъдне.

„Винаги съм смятал, че Porsche е нещо уникално - толкова надеждно и различно от всичко останало“, казва Дерек, който редовно посещава фитнес залата два пъти седмично. „Винаги сме искали такъв автомобил и накрая си казахме: ‘Защо не сега?’“

Поглед към бъдещето

Двойката вече е изминала хиляди километри с новия си спортен автомобил и планира дълги пътувания. Двамата празнуват дългогодишната си обич на бързи обороти и са решени да продължат да си правят големи подаръци. Смело. Без ограничения и с жажда за живот, защото за мечтите няма възраст и рамки!