Петната от мазут по бански или дрехи са сред най-упоритите летни неприятности — мазни, лепкави и с остра миризма, която не изчезва лесно. Добрата новина е, че ако реагираме бързо и внимателно, има шанс да спасим любимата дреха. Важно е обаче да не я хвърляме директно в пералнята и да не използваме гореща вода, защото така петното може да се фиксира още по-силно в тъканта.

Важно! Ако банският или дрехата са силно напоени с мазут, първата грижа не е прането, а безопасността: свалете ги, измийте кожата със сапун и вода и не ги слагайте при останалото пране. Мазутът е нефтен продукт и може да раздразни кожата, а изпаренията му не са за подценяване.

Важни правила при прането на дрехи с петна от мазут

Петната от мазут трудно се почистват и третират с обикновено пране и накисване.

Необходим е силен агент, който разтваря смоли и масла. Каквото и да изберете за почистване, е добре да следвате тези правила:

третирайте петната възможно най-бързо, преди петното да е попило трайно в тъканта

не поставяйте мръсни дрехи в пералнята – мазутът ще остане върху барабана и ще съсипе други неща, по-добре е предварително да изперете тъканта на ръка;

отстранете мазута с четка или парцал, като се движите от краищата на петното към центъра, за да не се разрасне петното;

смажете тъканта около петното от мазут с разтворител: това ще помогне да се избегнат следи по чистите участъци от дрехите;

поставете чиста кърпа или картон под петното, за да не изтече мазутът и да не съсипе гърба на дрехата

преди да използвате почистващ препарат, тествайте го върху незабележимо място от плата, например вътрешен шев. Ако платът не се е обезцветил, всичко е наред и можете да започнете почистването.

ако използвате агресивни химикали, не забравяйте да носите ръкавици и да проветрите добре помещението след третирането.

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Как да почистим и изперем петно от мазут

Остържете внимателно излишния мазут с тъп нож/карта, без да размазвате – в посока отвън навътре.

Попийте със стара кърпа внимателно, без да търкате силно.

Поръсете с царевично нишесте, сода или талк, за да поеме мазнината; оставете 20–30 минути.

Нанесете малко течен препарат за съдове/веро върху петното и оставете да подейства.

Изперете отделно — за бански ръчно, със студена или хладка вода и мек препарат.

Проверете петното преди сушене. Ако още личи или мирише, повторете.

Не използвайте сушилня, ютия или гореща вода, докато петното и миризмата не изчезнат. Не оставяйте дрехата да изсъхне, ако петното не е изчезнало, защото така то ще се фиксира трайно.

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Препарати и домашни средства, които може да използвате:

Съществуват специални препарати за премахване на петна от смазочни материали и масла. Може да използвате обезмаслител на опаковката, на който специално е обозначено, че е подходящ за третиране на тъкани.

От домашните средства най-успешно ще се справи верото или течен препарат за съдове. Нанесете локално, разтъркайте леко и изчакайте 15 минути, след което изплакнете с хладка вода.

Сапунът за пране е подходящ за по-устойчиви материи като памук, лен или деним. Навлажнете петното, натъркайте със сапун и оставете да подейства. При бански и деликатни материи действайте внимателно, без грубо търкане.

Ябълков оцет за миризмата

Оцетът не е най-силното средство срещу самото мазно петно, но може да помогне при остатъчна миризма. След предварително третиране може да накиснете дрехата за кратко в хладка вода с малко бял оцет, след което да изперете отделно.

Вижте във видеото къде хората подават най-често сигнали за мазут по Черноморието: