Над 200 коментара предизвика решението на инфлуенсърката Надежда Димитрова да боядиса в лилаво косите на двете си деца – дъщеря ѝ Моника е на почти 8 години, а синът ѝ Богомил – на 5. Докато част от потребителите определят постъпката ѝ като безотговорна, младата майка е категорична, че бързо отмиващият се цвят не отнема нищо от детството им, а само им е донесъл още един повод за усмивки. Младата майка се надява критиците ѝ да не съдят за начина, по който отглежда децата си, единствено по една публикация в социалните мрежи.

Коя е Надежда Димитрова?

Надежда Димитрова е на 27 години и живее във Варна. Става майка за първи път на 19 години, а три години по-късно ражда и сина си. С бащата на децата са разведени от две години. Те живеят с нея, но често прекарват време и с татко си.

Вече седма година Надежда развива своята страница във Фейсбук „Разнообразие в детското меню“, която днес има над 35 хиляди последователи. Първоначално тя я създава като кулинарно пространство, но постепенно страницата се превръща в личен блог, в който младата жена споделя не само рецепти, но и моменти от всекидневието на семейството си.

Снимка: Личен архив

Как се стига до лилавите коси?

Всичко започва, когато Надежда решава за първи път да експериментира със собствената си руса коса. Тъй като не иска да използва трайна боя, избира лилав тонер, който според описанието на продукта се отмива след няколко измивания.

Новата ѝ визия веднага впечатлява дъщеря ѝ Моника, която е на почти 8 години.

„Тя много ме хареса и ме помоли също да я боядисам. Попитахме баща ѝ и той нямаше нищо против. Братчето ѝ, което е на 5 години, също се нареди. Не мога да опиша щастието и радостта в очичките им – просто от едни лилави косички“, споделя майката за Ladyzone.bg.

Така и тримата се сдобиват с еднакъв пъстър цвят. Надежда снима резултата и го публикува в своята страница, без да предполага колко бурни реакции ще предизвика.

Снимка: Личен архив

Над 200 коментара и вълна от критики

Под публикацията бързо се натрупват над 200 коментара. Голяма част от тях са критични, а някои потребители обвиняват Надежда, че взема неподходящи решения за децата си. Стига се дори до крайни сравнения с употребата на наркотици и поставянето на силикон или хиалуронови филъри.

Младата майка определя тези аналогии като нелогични.

„Не призовавам другите родители да боядисат децата си. Но намирам за крайно нелогично боядисването на коса да се сравнява с вземане на наркотици, поставяне на силикон или хиалурон, каквито коментари имаше. Всеки носи глава на раменете си, с която може да разсъждава и да взема правилните решения за своите деца.“

По думите ѝ голяма част от негативните реакции идват от хора, на които алгоритъмът на Фейсбук е препоръчал публикацията и които не са част от редовната ѝ аудитория.

„Моите последователи наистина ни харесват и ни се радват. Оценяват труда ми и стотиците рецепти, които съм споделила“, казва Надежда.

Снимка: Личен архив

„Не им отнемам детството“

Надежда не смята, че временната промяна във външния вид по някакъв начин вреди на децата ѝ или я превръща в безразсъден родител.

„Децата ми имат прекрасно детство. Не им го отнемам с лилавата коса. Просто им донесох още един повод за усмивки. Скачаме в локвите, спим в палатка под звездите и се наслаждаваме на малките неща в живота, които всъщност никак не са малки.“

Тя използва тонер PRESTIGE BE EXTREME в цвят Power Lilac 44, който е предназначен за временно оцветяване. Надежда обаче признава и своя пропуск – не е направила предварителен тест за алергична реакция.

Снимка: Личен архив

„Честно казано, пропуснах тази част, но тя все пак не е за подценяване“, казва майката.

Категорична е, че няма намерение да боядисва редовно косите на децата си. Ако след време отново поискат временен цвят обаче, вероятно ще им позволи.

„Не виждам нищо чак толкова сериозно в едни пъстри коси.“

Децата като отделни личности

За Надежда свободата на децата да изразяват себе си е особено важна. Тя се връща към собственото си детство, когато възрастните са определяли каква прическа да носи.

„Като дете ми беше налагано с каква прическа да ходя. Мразех късата си коса. Сега, когато разглеждам детските си снимки, ми се обръща стомахът.“

Именно затова иска нейните деца да имат повече свобода да изграждат собствен стил и идентичност. Това обаче не означава, че би одобрила безусловно всяко тяхно желание. Самата тя има татуировки и пиърсинги и допуска, че когато пораснат, децата ѝ също може да проявят интерес към подобни промени.

„Вероятно като тийнейджъри ще проявят интерес. Няма просто да забраня, а ще говоря много с тях по темата, защото това е нещо, което или остава за цял живот, или се премахва много трудно.“

Снимка: Личен архив

„Преди всичко съм майка“

Зад лилавите коси, татуировките и нестандартната визия стои майка, която иска децата ѝ да растат като добри и състрадателни хора. Надежда се надява критиците ѝ да не съдят за начина, по който отглежда децата си, единствено по една публикация.

„Преди да ме осъдят колко лоша майка съм, защото съм позволила някакво по-нестандартно забавление на децата си, искам да знаят, че преди всичко съм майка.“

Тя разказва, че заедно четат книги, готвят, посещават концерти и куклен театър, хранят бездомни животни и дават пари на улични музиканти.

„Уча ги да бъдат добри, честни и състрадателни хора, защото светът има нужда от повече такива хора. Да подават ръка, когато някой има нужда от помощта им, и да обичат с цялото си сърце, макар понякога то да бъде разбивано.“

А своята философия за родителството Надежда обобщава с едно изречение:

„Мечтаем заедно, фантазираме и живеем шарено – сивота има твърде много.“