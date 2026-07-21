Днес Ламин Ямал е сред най-талантливите млади футболисти в света. Само на 19 години той е една от големите звезди на Барселона и световен шампион с отбора на Испания. Зад впечатляващия му път към върха обаче стои жена, която дълги години прави огромни жертви, за да може синът ѝ да следва своята мечта – неговата майка Шейла Ебана.

По време на Световното първенство по футбол 2026 3-годишното братче на Ламин – Кейне, привлече всички погледи и успя да спечели много фенове, но истинският герой, благодарение на който всичко това се случва, е тяхната майка Шейла, която преживяваше всеки мач на Ламин от трибуните. Постепенно тя се превърна от майката на Ямал в разпознаваема фигура със свое онлайн присъствие. Последователите й в Инстаграм вече гонят 2,3 милиона души.

Коя е Шейла Ебана

Шейла Ебана е родена в Екваториална Гвинея, откъдето емигрира в Испания още като млада. Тя става майка едва на 16 години и отглежда Ламин в семейство с ограничени финансови възможности. Когато Ламин е малък, тя се разделя с баща му Мунир Насрауи. След раздялата им поема основната грижа за момчето и остава в Каталуния, за да бъде близо до него и да му помогне да развива таланта си.

Снимка: Инстаграм

Работи, за да издържа семейството си

В продължение на години Шейла работи в сферата на услугите, за да осигурява необходимото на сина си. Докато Ламин прави първите си стъпки във футбола, тя се грижи за дома, работи и намира начин да подкрепя амбициите му въпреки трудностите.

Семейството невинаги разполага с достатъчно средства, но Шейла не позволява липсата на възможности да застане между сина ѝ и голямата му мечта. Тя остава в Испания и подрежда живота си така, че Ламин да може да тренира, да учи и да преследва своето място в професионалния футбол.

Снимка: Инстаграм

Самият Ямал неведнъж е говорил за жертвите, които родителите му са направили. Наскоро той сподели, че трудностите на терена са несравними с онова, през което са преминали майка му и баща му.

„Майка ми ме е родила, когато е била на 16 години, а баща ми е трябвало да излиза и да търси начин да донесе храна вкъщи. Това е истинско напрежение. Аз трябва само да играя и да радвам испанците“, споделя Ламин Ямал в интервю за предаването „El Larguero“.

Снимка: Инстаграм

Футболът никога не е бил по-важен от образованието

Когато талантът на Ламин го отвежда в прочутата академия на Барселона, Шейла продължава да следи не само развитието му на терена, но и успеха му в училище. Тя постоянно му напомня, че ако не учи, няма да играе футбол. Ламин още от малък е убеден, че един ден ще стане професионален футболист, но майка му не приема мечтата като гаранция за успех. За нея образованието трябва да остане на първо място, независимо колко обещаващ изглежда талантът на сина ѝ.

Ново семейство и още един син

Впоследствие Шейла отново намира любовта, омъжва се и става майка на още едно момче – Кейне. Малкият брат на Ламин също се радва на огромно внимание от футболните фенове.

Въпреки новото си семейство Шейла остава неотлъчно до първородния си син в най-важните моменти от неговия живот. Тя присъства на големите му мачове и публични церемонии и не крие гордостта си от успехите му.

От самотна майка до звезда в социалните мрежи

Дълго време Шейла Ебана беше позната единствено като „майката на Ламин Ямал“. Днес все повече хора разпознават нейното собствено име. Тя вече има многобройна общност от последователи, с които общува все по-активно.

Снимка: Инстаграм

В социалните мрежи Шейла споделя семейни мигове, танци, пътувания, кулинарни преживявания и видеа с прочутия си син. Естественото ѝ поведение, непринудеността и близостта, която създава с аудиторията, ѝ помагат да спечели симпатиите на хора от различни възрасти.

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