Кръвта вода не става! Когато всички в Испания се радват, че са новият световен шампион по футбол, Ламин Ямал празнува победата с 3-годишния си брат Кейне. Малчуганът изтича на терена, за да прегърне брат си, след като Испания победи Аржентина за титлата. Двамата братя имат много специална връзка!

Ламин Ямал има най-големия си фен и с него живеят в една къща. 3-годишният му брат беше облечен в червена фланелка на Испания. Той се втурна към по-големия си брат и започна да пляска с ръце на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ веднага след като резултатът стана ясен.

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3-годишният брат на Ямал - една специална връзка

Кейне е син на майката на Ямал - Шийла. С баща му Мунир се разделят през 2007 г., когато Ямал е малко дете. По-късно Шийла се омъжва повторно и през септември 2022 г. ражда Кейне, пише The Athletic. Специалната връзка на Ямал с по-малкия му брат е особено изявена, откакто футболистът дебютира в Барселона през 2023 г.

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Родителите на Ламин Ямал са двама от най-големите му поддръжници. Преди международната слава на Ямал, майка му се е надявала, че той ще получи висше образование. След раздялата с баща му започва работа в ресторант, за да може да издържа сина си и да спестява. Плановете й обаче не се случват така, както ги е мислела.

Снимка: Getty Images

"Бих искал да уча, но не съм създаден за това. Казах на родителите си: „Ако разчитате на мен за работа, значи сме в затруднено положение. Но ако стана футболист, не се притеснявайте, защото ще стана футболист!", казва Ямал в епизод на подкаста Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena.

„Идвах от апартамент, където кухнята и спалнята бяха на едно място, а сега виждам майка ми щастлива, виждам, че брат ми може да има детството, което бих искала, и това е, което ме прави най-щастлив!“

Сега Ямал е смятан за един от най-добрите испански играчи на своето поколение, а родителите му го подкрепят в много от мачовете му.

Мунир и Шийла - разделени, но заедно за сина си

Бащата на Ямал е от Мароко, а майка му - от Екваториална Гвинея. Ямал е израснал в Испания. Първа в страната пристига баба му, която започнала да работи на 3 смени, за да може да спечели достатъчно, така че от Мароко да дойдат бащата на Ямал и леля му. Родителите му се запознават в Барселона.

Поради тринационалния произход на Ямал, той има право да играе и за трите страни. В интервю през април 2023 г. за Кралската испанска футболна федерация Ямал казва, че винаги е бил наясно, че иска да играе само за Испания. Лояността му към държава е повече от видна, но той не забравя Мароко и Гвинея - носи знамената на тези страни на обувките си.

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Въпреки че са разделени, и двамата родители много се гордеят със сина си и го подкрепят по всякакъв начин.

„Вярвам, че може да стигне докрай и да бъде по-велик от Меси!" - споделя баща му.

Ямал отвръща със същата любов към родителите си. Когато споменава майка си, той я нарича "кралица", както й че е един от хората, които обича най-много.