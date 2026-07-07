Фамилията ѝ е Близнакова. Днес е майка на близначки. И както самата тя казва с усмивка: „Понякога животът си има собствено чувство за хумор.“

Василена Близнакова е от София, на 22 години и вече е майка на три деца — Божидар, който е на две години и половина, и близначките Невена и Елена, родени преди почти 40 дни. Занимава се с графичен дизайн и онлайн развитието на семейния бизнес Graphitt Salon. Заедно с партньора си Лъчезар, професионален фризьор и собственик на салона, тя изгражда семейство, в което любовта, подкрепата и грижата са в центъра на всичко.





„Не сме женени, но сме заедно вече няколко години и сме изградили едно истинско семейство“, разказва Василена. Двамата се запознават малко преди тя да завърши училище, а не след дълго разбират, че очакват първото си дете.

„Новината ни направи безкрайно щастливи, защото и двамата винаги сме мечтали да станем млади родители.“

Снимка: Личен архив

Животът с три деца в една дума: незаменим

На въпроса как би описала живота си в момента с една дума, Василена отговаря без колебание: „Незаменим.“

Ежедневието ѝ днес е изпълнено с движение, грижи, безсънни моменти и много любов. „Най-голямото щастие е това, че домът ни никога не е тих. Винаги има живот, движение, някой плаче, някой се смее, някой има нужда от прегръдка. И въпреки че понякога е трудно и изтощително, точно в това е смисълът.“

Първото ѝ дете, Божидар, вече е в ролята на батко. Василена го описва като изключително усмихнато, добро и любвеобилно дете. „Има огромно сърце и това си личи във всичко, което прави.“

Новината за близнаците: „Видях две плодни сакчета“

Василена разбира, че очаква близнаци още на втория преглед. Моментът остава незабравим.

„Докато лекарят ме преглеждаше, погледнах към монитора и вместо едно плодно сакче видях две. Спогледахме се с него, аз го гледах с недоумение, а той само се усмихна и каза: ‘Да, това, което си мислиш, е.’“

Първата реакция е изненада, но веднага след това идва радостта. „Никога не съм си представяла, че ще бъда майка на близнаци, затова новината беше истински подарък за нас.“ Близначките са естествено заченати, а имената им, Невена и Елена, са избрани в чест на двете им баби.

Раждането на Невена и Елена

Близначките се раждат със секцио, а Василена описва раждането като спокойно и изпълнено с доверие.

„Първо извадиха Невена и ми я дадоха за миг, за да я докосна и прегърна. Само минута по-късно до мен беше и Елена. Това беше моментът, в който изпитах истинско щастие и огромно облекчение, че и двете са добре. Никога няма да забравя тази първа среща с тях.“

Снимка: Личен архив

Божидар — баткото, който вече пази сестричките си

Един от най-вълнуващите моменти за семейството е срещата на Божидар с близначките. „Очите му буквално заблестяха, а усмивката му беше до ушите“, спомня си Василена.

Макар да е още малък, той приема сестричките си с много любов. „Постоянно идва да ги погледне, гали ги, целува ги и иска да е около тях.“ Вече има и първите си „батковски“ навици — носи биберон, подава памперс или просто стои до тях, „сякаш ги пази“.

Най-голямото предизвикателство: балансът

С две новородени близначки и по-голямо дете у дома най-трудното за Василена е да успява да бъде до всички — и физически, и емоционално.

„С новородени близначки всичко е на ритъм, хранене, сън, грижи, и често денят е доста динамичен и непредвидим. В същото време по-големият ми син също има нужда от внимание, време и усещане, че не е пренебрегнат.“

С времето обаче тя се учи да приема, че не всичко трябва да бъде перфектно. „Важното е децата да усещат любов и сигурност, дори когато денят е хаотичен.“

Снимка: Личен архив

Майчинството, което я променя

Василена става майка за първи път на 19 години. Днес казва, че майчинството я е променило напълно.

„Преди него бях като дете — без много отговорности и с усещане, че нещо ми липсва. И изведнъж животът ми се обърна на 180 градуса.“

Най-много я променя любовта. „Станах човек, който дава всичко от себе си и мисли първо за другите. Днес съм по-смирена, по-зряла и най-вече истински щастлива — защото знам за какво живея.“

На жените, които се страхуват от майчинството в ранна възраст, Василена казва, че ги разбира. „И аз се страхувах преди това да ми се случи. Но в този живот нищо не е случайно и с времето разбрах, че всичко идва, когато трябва да дойде.“

Според нея ранното майчинство я е направило по-силна. „Това, че станах майка на 19 години, ми помогна да стана най-добрата версия на себе си и да порасна по-бързо.“

Да бъдеш майка, но и жена

Между грижите за три деца времето за себе си е малко. Василена признава, че почти не намира такива моменти, но се старае да не забравя себе си.

„Много майки забравят за себе си, но аз се старая да не съм такава. Дори и в най-натоварените дни, когато излизаме навън, обичам да се гримирам, да се облека красиво и да се почувствам уверена. Това ми дава настроение и сила да продължа напред.“

Снимка: Личен архив

За нея е важно да бъде добра майка, но и да не спира да се чувства жена.

Подкрепата, без която не може

В този нов етап най-голямата опора за Василена е Лъчезар. „Най-много си помагаме аз и Лъчезар един на друг, за да можем да сме спокойни и да даваме пълноценно време и любов на децата си. Той е неотлъчно до мен всеки ден и ми помага не само с грижите за децата, но и с домакинството.“

Голяма подкрепа са и бабите, на които семейството разчита много. „Дават ни подкрепа, спокойствие и увереност, че не сме сами в този нов етап.“

Снимка: Личен архив

А когато погледне трите си деца заедно, мисълта ѝ е една.

„Казвам си, че това е най-голямото ми богатство. В тези моменти осъзнавам колко пълен е животът ми и че всичко, което съм преживяла, ме е довело точно до тях.“

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