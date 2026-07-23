Стоян беше сред най-емоционалните и противоречиви участници в пети сезон на "Ергенът". Той си тръгна с разбито сърце, върна се заради любовта на Илияна, но отношенията им приключиха бързо след финала.

Историята на Стоян и Илияна се превърна в една от най-обсъжданите сюжетни линии в сезона. Сега обаче най-обсъжданата тема е за каква операция отива участникът от романтичното риалити в Турция. Много хора избират тази локация за корекции на носа, гърдите, събите или за присаждане на коса. Стоян предизвика последователите си да познаят за каква интервенция точно отива той. Повечето предположения бяха точно такива. Истината обаче е свъсем друга.

"Не е това, което си мислихте…" - сподели участникът в предаването. Всъщност причината за посещението му е лазерна операция на очите.

В няколко поста Стоян даде любопитни жокери на последователите си - снима последната си тренировка преди операцията, сподели и че това е последнияъ път, когато носи очила.

"Това е последният път, когато нося тези очила. Вълнувам се много, защото ще мога най-после, като нормален човек, да нося слънчеви очила, без да сменям стъклата преди това."

Повечето предположения от последователите му бяха за операция за присаждане на коса или такава на носа. на тях Стоян отговори по следния начин:



"Коса няма да си слагам, защото нямам желание. Така си ме кефи."

Не закъсняха, разбира се, и коментари, които включваха майка му - "Надявам се, че си го съгласувал с мама!"

Интересен факт е, че майката на Стоян се включва с коментар в негова защита под няколко коментара, които отправят нападки към сина й.

"Бъдете спокоен... всъщност, Стоян е умен и интелигентен човек и от много време сам си прави изборите... ще Ви разочаровам...но, винаги може да си откриете нов повод за хейт, Вие сте талантлив хейтър"

В предаването Стоян пожела да се види именно с майка си, когато минаваше през труден момент и прекрати участието си за няколко дни. Той посрещна родителите си с огромно вълнение и призна, че присъствието им в онзи момент е било безценно за него. Разказа им за трудния период, през който е преминал в имението, за краткото си оттегляне от формата и за нуждата да остане насаме със себе си, за да си върне силата и яснотата. Стоян и майка му изглеждаха изключително близки - споделят си всичко, говорят си дълго и са като най-добри приятели. Стоян наистина е привързан доста към своята майка, а тя пък, от своя страна, държеше да участва активно в случващото се в "Ергенът" и да знае всичко, което се случва между него и Илияна.

Снимка: Филип Станчев

Припомняме, че по време на един от коктейлите, когато Стоян и Илияна се опитаха да проведат сериозен и личен разговор, майка му се запъти към тях, за да провери какво става. Брокерът и каза да изчака малко, понеге говорят важни неща, но след покана от страна на Илияна, майката все пак реши да се присъедини към тях.