Евгени Генчев, познат на зрителите с участието си във втория сезон на романтичноот риалити „Ергенът“ по bTV, е отпразнувал „най-хубавия си рожден ден" досега, както споделя самият той.

Българският музикаант и виртуозен пианист навърши 37 години, като е роден на 22 юни 1989 г. в Пловдив.

„Най-хубавият ми рожден ден! Благодаря ви за прекрасните пожелания. Имайте хубаво лято!“, пише Евгени в Инстаграм профила си.

"37. Казват, че годините са просто цифра, но за мен всяка една от тях е натрупана мелодия, изживяна емоция и научен урок. Днес обръщам листа към глава 37 и мога да кажа само едно: благодарен съм. Благодарен за музиката, за хората, които останаха до мен, за предизвикателствата, които ме изградиха, и за споделените моменти. Животът невинаги следва перфектния нотен лист, но точно в импровизацията е истинската красота. Наздраве за всичко, което предстои – с повече споделена любов, смислени каузи и, разбира се, красива музика!", пише още той.

Генчев сподели с последователите си в социалните мрежи снимки и клипове от екзотична ваканция, на която се е насладил покрай лични си празник – златисти плажове, тюркюазени води и спиращи дъха гледки, но без да разкрива райскот място, където е празнувал.

Възпитаник на Кралската музикална академия в Лондон, Евгени получава широко признание и изнася концерти на няколко континента. Споделя една сцена със звезди като Том Джоунс, Лейди Гага, Хелене Фишер, Андреас Габалие и други. Носител е на над 15 национални и международни награди за пиано, включително и на големия приз „Добрин Петков“ за постижения и принос в музиката.

Въпреки славата и безбройните ангажименти, Евгени даде приоритет на любовта – и влизайки в шоуто, той успя да я открие в лицето на Валерия Георгиева. Връзката им, макар и не дълго, все пак продължи и в реалността.

От 2021 г. Евгени работи с Лука Шулич, член на международно признатата група 2Cellos, с когото редовно изнася турнета по света. Виртуозният музикант е чест гост в редица събития и програми на световните телевизионни гиганти, а сред най-впечатляващите му изяви се нареждат изпълнението му в шоуто на Хайди Клум – „Следващият топ модел“, както и участието му в новогодишния спектакъл пред Бранденбургската врата през 2017 г., проследен от милиони хора на живо и пред телевизионния екран. Освен това известно време Евгени е част от музикалната група Symphoniacs, с която подписва с „Юнивърсъл Мюзик“ и издава албум.

Днес Евгени продължава да следва своя музикален път – изнася концерти, участва в различни проекти и дори прави авторски парчета. Колкото до любовта, не е ясно дали има постоянна половинка, въпреки че в различни участия е намеквал, че е има човек, който го прави щастлив.

Вижте повече за Евгени Генчев в следващото видео: