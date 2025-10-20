Какво не позволява да се наруши целостта на спагетите във вряща вода? Според ново шведско проучване отговорът се крие в глутена. Количеството сол във водата също има неочаквано значение, установиха учени от Университета в Лунд, цитирани от електронното издание Юрикалърт.
Специалистите изследвали вътрешната структура на обикновени и безглутенови спагети, закупени от магазините. Резултатите показват, че глутенът има решаваща роля за защитата на структурата на макаронените изделия по време на готвенето им.
"Успяхме да покажем, че глутенът в обикновените спагети действа като предпазна мрежа, която запазва нишестето", обясни Андреа Скоти от Университета в Лунд. Той и екипът му използват методи за изследване на храните на микроскопично ниво – до една милиардна от метъра.
Пастата без глутен, която съдържа изкуствена матрица, работи оптимално само при точно определени условия на готвене – в противен случай структурата им лесно се разпада", допълва експертът.
Новото проучване също така констатира, че солта във водата за варене на макаронените изделия играе роля за крайния резултат.
"Данните показват, че обикновените спагети имат по-добра структурна устойчивост при по-малко оптимални условия на приготвяне, като прекалено дълго варене или добавяне на доста повече сол във водата", , казва Андреа Скоти.
Приготвянето на макаронени изделия с точното количество сол не е само въпрос на вкус – то влияе и на микроструктурата на продукта, а по този начин и на цялостното хранене", допълва той.
Изследователите планират да продължат работата си, като проучат повече видове макаронени изделия и различни условия на производство, както и ще се опитат да възпроизведат какво се случва, след като попаднат в стомаха.
Целта е да се види какъв ефект има храносмилането върху химичната структура на изделията, отбелязват от шведския университет в разпространено съобщение.
Вижте вкусна рецепта за спагети "Карбонара" в следващото видео:
