Всички хора мечтаят да приготвят и у дома онази вкусна паста, която сервират в малките ресторантчета в Рим или Тоскана. Оказва се, че разликата между "просто спагети" и кулинарен шедьовър не е в скъпите съставки, а в една вековна тайна, която повечето хора буквално изхвърлят в мивката. Нека развенчаем най-големия мит в кухнята.

Митът за зехтина във водата

Години наред много готвачи препоръчват са се слага малко олио/зехтин във водата, в която се вари пастата, за да не залепне. Италианците обаче смятат това за истинско кулинарно престъпление. Тъй като мазнината е по-лека от водата, тя просто плува отгоре. Какво се случва тогава и има ли ефект? Когато отцеждате пастата, тя се покрива с хлъзгав филм, който пречи на соса да полепне след това по нея.

Решението в такъв случай е да варите пастата в голяма тенджера. Сипете много вода и редовно разбърквайте. Това е всичко, от което се нуждае пастата, за да не залепва.

Съкровището от "кухнята на бедняка": Кора от пармезан

„La cucina povera“ е италианската философия да не се разхищава нищо. Особено когато става дума за храна. Различните поколения имат различно отношения към тази идея. Има домакинства, в които всичко се изяжда и използва, дори да не е много вкусно; както и други, които предпочитат комфорта на небцето, пред спестовничеството. Италианците обаче са царе на икономията. Без да става дума за скъперничество, а просто за разумно влагане на средствата. Когато говорим за вкусна паста, няма как да пропуснем кората на пармезана (crosta di parmigiano). Вместо да я хвърляте в кошчето, я пуснете във врящата вода с пастата.

Как действа: Докато се вари във водата, кората бавно освобождава соли, естествени глутамати и аромати.

Резултатът: Пастата абсорбира тези вкусове още в процеса на готвене, а нишестето се комбинира с протеините от сиренето, правейки текстурата копринена и богата.

Трикът на Мишлен готвачите: Лимон

Ако искате да впечатлите гостите си, използвайте този метод на известния шеф Пепе Гуида. Той добавя лимонова кора във врящата вода. Важно е да използвате само жълтата част на кората, без бялата, за да избегнете горчивината.

Този трик е идеален за летни рецепти с морски дарове или за класическата Pasta al Limone. Ароматът, който ще изпълни кухнята ви, е просто божествен!

Никога не изхвърляйте "течното злато"

Най-голямата грешка, която много хора правям, е да изцедят пастата до последната капка. В Италия водата от варенето се нарича „течно злато“. Тя е пълна с нишесте и е най-добрият натурален емулгатор.

Как да я използвате правилно?

Когато прехвърлите пастата в тигана със соса, добавете 2-3 супени лъжици от тази вода.

от тази вода. Тя ще свърже мазнините и съставките в перфектен, кадифен сос.

Именно това е магията на истинската Карбонара – без никаква сметана, само баланс между продуктите

Следващият път, когато готвите, спомнете си: съвършенството не е в сложността, а в отношението към храната. Запазете кората на пармезана, добавете лимон и се насладете на автентичния вкус на Италия у дома.

