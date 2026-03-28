В студиото на „Тази събота и неделя“ са двама посланиците на хумора – Ненчо Илчев и Асен Кукушев.

Разговорът започва със „сблъсъкът на поколенията“: Ненчо се явява в студиото с лист хартия, а Асен с телефон – на които са записали нещата, които ще споделят.

„Аз предпочитам хартията“, категоричен е Илчев. И разказва какъв е поводът двамата с Кукушев да са заедно и да гостуват в предаването – а именно спектакълът „Голям праз“.

„Вече стартира и турнето, което ще обхване 16 града – а последната „спирка“ ще е зала 1 на НДК. Спектакълът е своеобразна среща на поколенията, на хора от различни възрасти, които се занимават с комедия. Ще има много скечове, фокуси.“

А в ролята на водещи влизат Милена Маркова-Маца и Асен Кукушев.

Колкото до колоритното име „Голям праз“, Кукушев коментира: „Това е един хубав израз, с който, мисля, животът преминава по-лесно. Именно когато човек е залят от негативна информация или има несполуки в живота е добре да си каже: „Голям праз!“ Защото след време, може да се смее на ситуацията. Това се опитваме и ние да представим на сцената – за да дадем възможност на хората да се посмеят – на нас, на себе си, на това, което ни заобикаля.“

Следват няколко фокуса – няма как Ненчо Илчев да не демонстрира невероятните си умения. Той буквално изумява водещите със своята магия и сръчност.

