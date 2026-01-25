София Бобчева гостува в студиото на „Тази неделя“ и споделя подробности около представянето на пиесата „Бултериер“ в Народния театър. Разказ за изборите, които правим, дори да знаем, че вече са направени вместо нас.

„Хубавото на тази пиеса е, че не знаеш какво ще се случи накрая! Сблъскват се две сериозни идеи – представени с чувство за хумор, а жанра е сатирична драма“, разкрива София Бобчева.

Пиеса с криминален мотив

„Има трилър – агенти, шпиони, изобщо елементи на криминалното“, допълва актрисата.

Колко е важно някой да повярва в теб

„Важно е! Актьорите са такива същества, които имат нужда от добра дума. От това публиката да те оцени – това ти дава криле. Повечето актьори и в живота, и на сцената са така“, споделя откровено слънчевата София Бобчева

Колко е трудно да направиш избор

„За мен изборите са много трудно нещо. Аз съм зодия близнаци с асцендент везни и е сложно. Винаги има риск печели, риск губи. Но идва момента, в който трябва да направиш избора“, разказва актрисата. „Трябва човек да има смелост, за да постигне това, което иска. Не само да стои и да чака, а да действа“, казва още София Бобчева.

Слънчево момиче, дори и в мрачни дни

„Трудно е, но това пак е избор, който ти можеш да направиш. Аз избирам да бъда такава!“ – споделя актрисата.

Актрисата разкрива, че й предстоят още вълнуващи спектакли в Народния театър и отправя покана към публиката.

Още от разговора със София Бобчева - гледайте във видеото най-отгоре.

